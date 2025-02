¿Merece la pena un seguro para móvil?

Cuando compramos un teléfono móvil, sobre todo si es de gama alta, se nos viene a la cabeza la idea de un seguro para que lo proteja en caso de que exista algún inconveniente. En este artículo vamos a analizar cuáles son los pros y los contras para que tomes siempre la mejor decisión.

Seguro para tu móvil, ¿sí o no?

Es evidente que el seguro siempre protege contra los daños accidentales. Pensemos que reparar una pantalla tiene un coste que siempre es elevado, aunque se debe tener en cuenta que en muchos casos se aplica una franquicia por esto. Es decir, hay que pagar una cantidad fija y el seguro se encarga del resto. En todo caso, en una reparación de estas características siempre merece la pena.

En el caso de vivir en una gran ciudad, la pérdida o el robo del dispositivo es una opción interesante con la que cuentan los seguros. Ahora bien, no es lo mismo el concepto de hurto, donde no hay violencia, que el de robo. Algunos seguros no protegen del primero, pero sí del segundo. Por esa razón, si te ha desaparecido el móvil en el metro y vas a reclamar, te vas a llevar una decepción.

Es cierto, hay muchas personas a los cuales los teléfonos móviles les duran poco. Tienen imán para las roturas, las pérdidas, los accidentes… En este caso, la contratación de un seguro para el móvil es una excelente idea, ya que a la larga hace ahorrar dinero.

Pero no todos de color de rosa, tener un seguro del móvil implica pagarlo y las primas mensuales pueden parecer pequeñas, pero a lo largo del tiempo suponen una cantidad importante.Puedes llegar a pagar el teléfono por duplicado.

Por esa razón, es interesante comprobar si en nuestro seguro de hogar tenemos incluido también el del teléfono móvil, ya que en este caso no sería necesario hacer una inversión extraordinaria.

Por otro lado, piensa que un dispositivo como un teléfono móvil es un dispositivo que se deprecia con bastante rapidez, mientras que la prima del seguro va a ser siempre la misma.

Además, si suponemos que tienes que utilizar el seguro de tu móvil y ha pasado año y medio desde que lo compraste, nunca vas a tener el valor completo, entra en juego la depreciación.

¿Qué hacer entonces?

Obviamente, cuanto más caro es tu teléfono más sentido tiene que lo asegures. Además, si tienes un buen historial de pérdidas o daños, el seguro es una buena idea.

Pero antes de lanzarte a contratar cualquier tipo de póliza, es interesante que investigues bien lo comentado anteriormente, la posibilidad de que está incluido en el seguro de hogar.

Igualmente, muchas tarjetas bancarias incluyen protección para tu dispositivo móvil, así que si has comprado tu teléfono pagando con esa tarjeta, ya lo tendrías incluido directamente.

Personalmente, hace ya años que no tengo un seguro para teléfono móvil. Para ello, extremo las precauciones y lo protejo con una funda de calidad y protector de pantalla.

Eso no quita que el teléfono me lo puedan quitar del bolsillo en el transporte público, así que en ese lugar es donde suelo aumentar la vigilancia. Suelo ser bastante cuidadoso con mis teléfonos y no los expongo a situaciones de riesgo. Ahora bien, nadie está a salvo de sufrir un percance con su teléfono y lamentar no haberlo contratado, pero como regla general, considero que es un gasto del cual me puedo prescindir sin inconveniente.