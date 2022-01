Llegan los descuentos a los videojuegos, lo que es una buena oportunidad de conseguir por un precio mucho más económico aquellos que más nos gustan. Porque si hay algo que apetece en estos días de frío y de tener que permanecer en casa es poder encender nuestra consola y poder jugar unas partidas.

Ya sean de acción, aventuras, deportes o RGB, los descuentos en los videojuegos de este año recién comenzado harán que puedas conseguirlos por mucho menos de lo que cuestan habitualmente. Unas oportunidades que no puedes dejar pasar sí que puedes comprar en Amazon.

Los mejores descuentos en videojuegos

Riders Republic Limited Edition Amazon Xbox

Demuestra todas sus habilidades físicas ya sea montando en bicicleta, haciendo salto base o sobre una tabla de snowboard. Un juego que alcanza un precio inédito en Amazon, solamente 36,89 euros. Para la plataforma Xbox, asegura buenos momentos de diversión y en los que mostrar de lo que eres capaz.

Assassin’s Creed Odyssey

En este caso hablamos de un clásico que está disponible para PS4 a solo 16,52 euros. Pero lo mejor es que hablamos de un juego que despuntó en 2017 y que dejó un magnífico sabor de boca, siendo ya en solo 4 años un verdadero clásico. Por ese precio, Assasins Creed Odyssey es un chollo. Prueba toda tu destreza y tu valentía en un juego con hondas raíces históricas.

Watch Dogs Legion – Limited Edition

Estética futurista para un juego que se desarrolla en las calles de la capital de Inglaterra. Por 62,90 euros tienes la oportunidad de vivir toda la acción de un desarrollo muy entretenido, en el que debes hacer frente a un malvado personaje que está trazando un plan horrible que debes evitar. Esta versión es limitada y ofrece contenidos exclusivos.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Un juegazo para PS4 y que tiene un precio de 17, 48 euros, Es uno de ellos que te hace estar pegado a la pantalla, gracias a que su trama es excelente y se ha conseguido un desarrollo gráfico que te hace meterte en la aventura desde el primer minuto. Y es que no hay nada mejor que unos personajes tan elaborados y bien planteados, son la base sobre la que pivota un juego que no se hace pesado en ningún momento. Re-Reckoning consigue transportarte a un mundo de fantasía en el que todo es posible.



Lego Harry Potter Collection – Nintendo Switch

Por solo 26,90 €, hablamos de un juego disponible para la Nintendo Switch y que logra con jugar a los amantes de la saga de Hogwarts junto con aquellos que disfrutan con las figuras de Lego. Muy bien planteado y con la práctica totalidad de personajes de las películas, todos los hechizos que ya conoces y unos ambientes bastante bien creados, hacen de Lego Harry Potter Collection un juego ideal para quien desee pasar un buen rato.

Let’s Sing 2022 Incluye Canciones Españolas – PS5

Aunque la PlayStation 5 todavía sigue siendo difícil de conseguir, para quienes ya disfruten de ella planteamos este juego para poner a prueba tus habilidades vocales. Se han incluido canciones en español y lo mejor de todo es que si no tienes micrófono no importa, puedes convertir tu teléfono móvil en uno con el que poder cantar todo lo que desees. 25,61 euros lo hacen muy tentador, por lo que no dudes en encargarlo para dar bastante vida a todas las reuniones de familiares y amigos.

Las ventajas de comprar en Amazon

Amazon es un gigante de compras con sede en California y que pone a tu disposición millones de artículos. Los videojuegos no son una excepción. Por lo que encontrarás un catálogo enorme que seguro que cumple con todos tus requisitos. Además, son muy frecuentes en esta página de compras las ofertas y descuentos, tal y como te hemos demostrado en este artículo. Te recomendamos que consultes a Amazon a la hora de realizar tus compras de videojuegos porque ahorrarás bastante dinero.

Este año ha llegado cargado de importantes descuentos en videojuegos con los que podrás hacerte una ludoteca para tu consola favorita y que será un verdadero tesoro. No importa que seas un adulto, Amazon tiene el juego que buscabas y con el que podrás revivir toda serie de aventuras que te harán evadirte un poco de la realidad.