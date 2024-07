Mejora la privacidad en tus dispositivos Alexa con estos sencillos pasos

La privacidad es una preocupación creciente para los usuarios de dispositivos inteligentes. Alexa, la asistente de voz de Amazon, ofrece varias configuraciones de privacidad que puedes ajustar para proteger mejor tus datos personales. En este artículo, te muestro de forma clara los pasos necesarios para mejorar la privacidad en tus dispositivos Alexa, asegurando que tus interacciones sean más seguras.

Pon a punto la privacidad

Para acceder a las opciones de privacidad de Alexa, deberás abrir la aplicación en tu dispositivo móvil. Posteriormente, realizando algunos ajustes, podrás ordenar a tu asistente de un mayor control sobre tu privacidad.

Accede a la configuración de privacidad en la app de Alexa

Para comenzar a mejorar la privacidad de tus dispositivos Alexa, abre la aplicación Alexa en tu dispositivo móvil. Desde la pantalla principal, selecciona «Más» en la esquina inferior derecha. Esto te llevará a un nuevo menú con varias opciones.

Desde allí, selecciona «Configuración». Esta es la puerta de entrada a todas las opciones de configuración de tu dispositivo, incluidas todas las relacionadas con la privacidad.

Configuración de la privacidad de Alexa

Una vez dentro del menú de configuración, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción «Privacidad de Alexa». Al seleccionarla, accederás a una serie de opciones diseñadas para ayudarte a gestionar cómo se utilizan y almacenan tus datos de voz. Esta sección es crucial para asegurar que tus interacciones con Alexa se manejan de acuerdo con tus preferencias de privacidad.

Activar la supresión por voz

Dentro del menú de privacidad, una de las primeras opciones que verás es «Activar la supresión por voz». Esta función permite eliminar grabaciones de voz con comandos específicos. Por ejemplo, puedes decir «Alexa, elimina lo que acabo de decir» o «Alexa, elimina todo lo que dije hoy». Al activar esta opción, obtienes un mayor control sobre lo que se guarda y lo que se elimina de tu historial de interacciones con Alexa.

Configura el tiempo de retención de las grabaciones

Otra opción importante dentro de la configuración de privacidad es decidir cuánto tiempo se guardarán las grabaciones de tus interacciones. Puedes elegir conservar las grabaciones hasta que las borres manualmente, guardarlas por un periodo específico (por ejemplo, tres meses o 18 meses) o no guardar ninguna grabación en absoluto. Esta configuración te permite encontrar un equilibrio entre la comodidad de tener un historial de comandos y la necesidad de mantener tu privacidad.

No guardar las grabaciones

Para aquellos que prefieren un enfoque más extremo en cuanto a la privacidad, existe la opción de no guardar ninguna grabación de voz. Si eliges esta configuración, la capacidad de Alexa para comprender y responder a tus solicitudes puede verse reducida, ya que no tendrá datos históricos para mejorar su precisión. Sin embargo, esto asegura que ninguna de tus interacciones se almacene, proporcionando el máximo nivel de privacidad. Ten en cuenta que esta configuración puede tardar hasta 36 horas en aplicarse por completo.

Ajustar las configuraciones de privacidad en tus dispositivos Alexa es esencial para proteger tus datos personales en el entorno digital actual. Siguiendo los pasos descritos, puedes asegurarte de que tu interacción con Alexa sea más segura y confidencial. Es recomendable revisar y actualizar tus preferencias de privacidad regularmente para adaptarlas a tus necesidades y preocupaciones cambiantes. Gracias a un control adecuado sobre tus datos, puedes disfrutar de las ventajas de tener un asistente de voz inteligente sin comprometer tu privacidad.