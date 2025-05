LG xboom Stage 301: sonido potente, luces dinámicas y una app que lo controla todo

Si hay algo que valoro especialmente en un altavoz portátil hoy en día es que me ofrezca algo más que sonido. La música está en todas partes, en cualquier dispositivo, pero lo que marca la diferencia es cómo se presenta: cómo suena, cómo se siente y, por qué no, cómo se ve. En ese sentido, el LG xboom Stage 301 es una propuesta muy interesante. No solo por lo que suena, que ya es bastante, sino porque es uno de esos dispositivos que te invitan a interactuar con él desde el primer momento. Reconozco que andaba ilusionado tras su presentación en el CES de Las Vegas el pasado enero. He estado unos días probándolo y puedo decir que cumple con nota en todos los aspectos clave, sonido, diseño, conectividad y experiencia de uso.

Características técnicas