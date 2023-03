El iPhone 15 puede dejar de traer esto para siempre

Los rumores sobre el iPhone 15 no dejan de sucederse, y el último viene desde Francia, nuestro país vecino. Según una información, el próximo lanzamiento de Apple, estimado para septiembre, prescindiría totalmente de tarjeta SIM física, por lo que solamente sería posible utilizar ese iPhone con una eSIM o tarjeta virtual.

¿Adiós a la SIM en el iPhone 15?

No sería nada descabellado, ya que el iPhone 14 no cuenta con tarjeta física en los Estados Unidos. La importancia de esta noticia, aunque sea referida a Francia, es que tendría afectación al resto de países europeos en los que se comercializa el iPhone, España incluido. Por tanto, podría ser una noticia a tener en cuenta si deseas cambiar de iPhone en los meses posteriores a su lanzamiento. Pero no te alarmes, las eSIM son ya una realidad implementada en España desde hace tiempo y cada vez son más los operadores que les ofrece.

Hay que recordar que la tarjeta eSIM no es más que una tarjeta virtual, pero que realizan la misma funciones que la SIM que conoces de toda la vida. En España, los cuatro grandes operadores ofrecen a sus clientes la posibilidad de utilizarla. Sin embargo, no, todos los operadores móviles virtuales tienen todavía implementadas en la tarjeta virtual. Por tanto, se plantean dos escenarios si quieres comprarte el iPhone 15, o bien realizas el cambio de operador hacia una que ofrezca eSIM,o las operadoras que todavía no la ofrecen incorporan esa tecnología con la mayor rapidez posible.

Es evidente que las eSIM están llamadas a sustituir a las tarjetas físicas, que generan gran cantidad de residuos a pesar de haber reducido su tamaño. Además, este tipo de tarjetas no pueden deteriorarse, ya que se escanean mediante un código QR. Cambiar de operador es además mucho más sencillo, porque no tienes que esperar a que te envíen físicamente la tarjeta a tu domicilio.

Cada vez son los dispositivos Android que ofrecen tarjeta virtual en sus dispositivos, mientras que en el iPhone es algo que está presente desde que salió a la venta el iPhone XS y en el iPhone XR en el año 2018. Se ha perfilado con un sistema muy eficiente, por tanto, parece que ya no hay vuelta atrás. Al igual que la de supresión de la entrada 3,5 mm para auriculares en la mayoría de dispositivos móviles, la tarjeta SIM parece tener los días contados. No cabe duda de que si se materializa esta propuesta en el iPhone 15, el proceso no era más que acelerarse para facilitar una transformación muy necesaria. No podemos permitirnos generar tanto recibe un plástico.