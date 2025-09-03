Google podrá conservar su navegador Chrome, pero tendrá prohibido firmar contratos de exclusividad

Google podrá conservar su famoso navegador Chrome tras el fallo emitido por un juez federal de Estados Unidos este martes en una decisión muy esperada. La compañía estadounidense eso sí tendrá prohibido firmar contratos de exclusividad que obliguen a un usuario a utilizar ese navegador. Además, el juez ordena a Google a compartir los datos obtenidos.

El Departamento de Justicia de EEUU había solicitado la desvinculación de Google y Chrome para limitar los efectos monopolísticos de su asociación, pero el juez Amit Mehta no estimó la petición que podría haber sido histórica.

El juez veta a Google «mantener cualquier contrato exclusivo relacionado con la distribución de Google Search, Chrome, Google Assistant y la aplicación Gemini», su inteligencia artificial (IA).

Aunque dictó que Google no está obligado a «desprenderse de Chrome ni del sistema operativo Android», puesto que «los demandantes se extralimitaron al solicitar la desinversión forzosa de estos activos clave que Google no utilizó para imponer restricciones ilegales».

Por otra parte, no se prohibirá a Google realizar pagos u ofrecer otras contraprestaciones a los socios de distribución por instalar Google Search, Chrome o sus productos de IA generativa, ya que esto causaría «daños sustanciales» tanto en sus socios como en sus consumidores.

Las acciones de Alphabet subieron un 6 por ciento

Tras darse a conocer el fallo, las acciones de Alphabet -empresa matriz de Google- se han disparado un 6 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

En el juicio, el Departamento de Justicia no dudó en solicitar que Google se deshiciera de algunos de sus servicios, entre ellos su navegador Chrome.

Por contra, la propuesta de los abogados de Google fue mucho menos ambiciosa, ya que plantearon modificar sus contratos exclusivos con empresas como Apple para que su servicio esté incrustado en su navegador Safari.