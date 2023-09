Los gadgets de vuelta a la oficina que debes tener ya

Volver al trabajo es siempre complicado, pero tenemos una manera de que esa vuelta a la oficina sea menos dura. Equiparte con gadgets que te lo pongan más sencillo es una manera de hacer esta vuelta algo menos dolorosa. Esta es una selección de dispositivos que debes tener en cuenta para trabajar más a gusto.

Los gadgets de oficina que te ayudan

Fellowes Reposapiés

La ergonomía es un factor que no debemos descuidar. Por eso, un reposapiés es el instrumento adecuado para no tener una postura forzada y evitar que estas extremidades nos acaben dando problemas. Este modelo sencillo tiene un precio de 21 euros en Amazon y puede suponer la diferencia entre ser productivo o no.

Cargador UGREEN Nexode 100W

Sin duda, el cargador que lo da todo en cualquier circunstancia. Sus 100 w de potencia permiten cargar tus dispositivos más exigentes, como un portátil o una tablet. Cuenta con 3 entradas USB-C y una USB-A, y gracias a incorporar nitruro de galio, permanece siempre frío. Un acierto que puedes tener en tu oficina por 51 euros y que no defrauda.

Babacom Soporte Portátil

¿Has pensado en poner tu portátil algo más elevado? Podrás trabajar más cómodo, no solo porque cuenta con 8 posiciones de altura diferentes, sino porque permite ajustar el ángulo de inclinación. No lo dudes, este soporte puede ayudarte a evitar los dolores de muñeca tan habituales cuando trabajamos con estos dispositivos en la oficina. Por 21 euros, merece mucho la pena

VAYDEER Soporte portátil

Igualmente, sabrás que un portátil cerrado encima de la mesa ocupa mucho espacio. ¿Has pensado dejarlo en vertical? Este soporte ayuda a que dejar el portátil en la mesa cuando no lo usamos te haga ganar mucho mas espacio. Su base cuanta con almohadillas para que tu dispositivo no sufra en ningún momento, sirviendo además como soporte para tu móvil. El precio es de 15 euros, pero puedes encontrarlo con hasta 2 o 3 ranuras para almacenar varios dispositivos.

UGREEN Revodok Hub USB C Ethernet

Es hora de tener centralizado en un solo lugar todas tus necesidades de conexión. Este gadget posibilita conectarte a internet a alta velocidad por cable con su entrada RJ45, además de tener entrada HDMI 4K30 Hz y 3 puertos USB-A. Este modelo es uno de los que la marca cuenta, por lo que mejor es que los descubras para encontrar el que más te convenga. Por 29,99 euros, una solución ideal a tus necesidades de conexión.

La vuelta la oficina puede ser mucho mas cómoda si te equipas con los accesorios adecuados, aquellos en los que quizás no habías caído pero que son una ayuda inestimable para trabajar más cómodo.