EZVIZ estrena en IFA cámaras y cerraduras que ya no necesitan la nube para reconocerte

El despliegue de EZVIZ en IFA 2026 es el mayor que ha hecho la marca china en la feria de Berlín hasta la fecha. La compañía ocupa un stand completo dedicado al hogar inteligente, con cinco áreas que recorren desde la videovigilancia hasta el acceso biométrico y la robótica doméstica. El lema elegido, «Accelerating Innovation», resume una estrategia que combina cámaras de última generación con procesamiento de inteligencia artificial que ya no depende por completo de la nube.

Cámaras que ven en tres direcciones a la vez

La serie 90f estrena en IFA la triple lente en las cámaras EZVIZ. Los modelos H90f, con cable, y HB90f, con batería, añaden un tercer objetivo a la fórmula de las 90 Dual y prometen una calidad de imagen de nivel profesional, según la ficha técnica de la marca.

El zoom mixto de 12x permite distinguir detalles en espacios muy abiertos, como fincas o explotaciones agrícolas, donde una sola lente pierde resolución al alejarse del objetivo. Es un salto pensado para propiedades grandes más que para el piso medio.

Para instalaciones más compactas, EZVIZ presenta la serie 3K de doble lente, con el modelo básico CB30 y el más avanzado CB60. Ambas incorporan baterías de alta capacidad y bases magnéticas que facilitan cambiar la cámara de sitio sin herramientas. La CB60 añade conectividad conmutable entre wifi y 4G, así que mantiene la imagen nítida incluso donde no llega la señal doméstica. Es la respuesta de la marca a jardines, garajes o segundas residencias sin cobertura fija.

Una estación que piensa por tu casa sin salir de ella

El verdadero eje de la propuesta de EZVIZ en esta edición de IFA es EZVIZ AI, el sistema con el que la marca lleva su motor de inteligencia artificial MIRA directamente a los dispositivos. La novedad más relevante es AI CoreX, una estación doméstica que procesa vídeo e imágenes en el propio hogar en lugar de enviarlos a un servidor externo.

Planteada como un servidor privado, permite guardar grandes volúmenes de grabaciones, buscar por texto, foto o vídeo y gestionar varios dispositivos a la vez, incluso sin conexión a internet. Para una marca cuyo negocio depende en parte de las cámaras de seguridad, reducir la dependencia de la nube es también una forma de responder a la desconfianza que generan estos aparatos conectados.

EZVIZ combina esta apuesta con chips de IA integrados en cámaras sueltas, que activan detección de movimiento o de personas sin necesidad de suscripción, y con hubs domésticos como X6 para quien quiera construir un sistema más completo. Es una arquitectura escalonada, desde lo básico y gratuito hasta lo profesional con AI CoreX.

La cara y la palma de la mano como llave

En el acceso inteligente, EZVIZ estrena la cerradura DL50FVX, que combina reconocimiento facial con lectura de las venas de la palma de la mano. Añade doble lente y una pantalla integrada, dos elementos pensados para verificar quién llama antes de abrir la puerta.

El videoportero EP8 Ultra sigue esa misma línea con una pantalla interactiva con IA que va más allá de avisar de un timbrazo. La compañía lo presenta como su producto más ambicioso en esta categoría, con una experiencia que se acerca más a un asistente doméstico que a un simple telefonillo.

El portero automático que reconoce el coche antes que a ti

Para viviendas con entrada peatonal y para vehículos, EZVIZ propone el videoportero HP7 Pro 4K, que suma acceso sin llave, reconocimiento de voz y vídeo en alta resolución bajo un mismo sistema de gestión. Se completa con el motor HG2 600 Pro, pensado para automatizar puertas correderas y agilizar la entrada del coche sin bajar la ventanilla.

Robots aspiradores y cámaras que se llevan puestas

El catálogo que EZVIZ despliega en su web oficial para IFA 2026 va más allá de cámaras y cerraduras. Incluye los robots aspiradores Stella09 Pro y BS1, así como una línea de electrónica portátil desarrollada junto a Akiitu que incluye la cámara Pin, la Molo y el reloj inteligente Squad.

Chris Xu, director general del centro de negocio internacional de EZVIZ, resume la propuesta como un catálogo con innovación en cada gama, con soluciones globales adaptadas a las particularidades de cada país europeo. Con más de una década de trabajo en el continente y presencia en más de 130 países desde su fundación en 2013, la marca aprovecha IFA para mostrar que su terreno ya no es solo la cámara de seguridad.