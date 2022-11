Este es el teléfono que lo aguanta todo, el Crosscall CORE Z-5

La firma francesa, especialista en móviles rugerizados, ha presentado esta semana su último dispositivo, el CORE Z-5. Un teléfono de altas prestaciones y tecnología 5G que ofrece todo lo que una persona exigente requiere. Diseñado para durar y con una garantía de 5 años, sorprende por la solidez de su construcción y sus características. No se trata de un teléfono tosco, sino de una obra de ingeniería y diseño capaz de aguantar las condiciones más extremas.

Así es el CORE Z-5

Su procesador Qualcomm QCM6490 de 8 núcleos ha sido el elegido por los ingenieros de la marca gala por su gran capacidad de ejecutar múltiples acciones a la ve y por las ventajas del programa «Extended Life» del que forma parte. Las actualizaciones del sistema operativo están garantizadas al igual que las de seguridad, nada menos que 5 años. Dispone además de 64GB RAM DDR4, lo que le hace un móvil muy competitivo y rápido.

El CORE-Z5 cuenta con la certificación AER o Android Enterprise Recommended, lo que significa que cumple todos los requisitos de seguridad y actualización de esta certificación. Los dispositivos con esta certificación son muy valorados por profesionales de todos los ámbitos, pero especialmente por los de seguridad.

Y es que este dispositivo es ultrarresistente: cumple la exigente norma militar MIL-STD-810H, estándar de método de prueba del Departamento de Defensa de EE. UU. Incluye repetidas pruebas de estrés mecánico en condiciones climáticas excepcionales, de-25° a +60°, así como caídas desde 2 metros sobre superficies duras y resistencia a diversos líquidos y a la abrasión. Se trata de un teléfono capaz de aguantar de todo gracias a su blindaje, pero sin comprometer el diseño. Dispone además de protección IP68.

Buena prueba de la resistencia que ofrece Crosscall a los dispositivos que fabrica, es que el índice de cambio de pantalla por rotura es de solo el 0,23%, una cifra que es muy difícil de igualar por cualquier otro fabricante. Además, su índice de reparabilidad es de 9,1. Gracias a la doble bandeja SIM y a la ranura MicroSD, puedes ampliar la capacidad y tener dos líneas telefónicas, a la vez, una personal y otra para trabajo.

Su bastión, una batería eterna

Conscientes de que la duración de la batería es un elemento más de seguridad en ciertas condiciones, el CORE Z-5 dispone de una pila de 4950 mAh, capaz de proporcionar 44 horas de conversación. La carga rápida es otra de sus características, pudiendo ponerse al 50% en poco más de 40 minutos. Pero parte de su magia también reside en que proporciona carga inversa, es decir, puedes emplearlo para cargar otro dispositivo si fuera necesario. Ha sido diseñado para que su batería se mantenga en buenas condiciones tras 800 ciclos de carga, lo que hace que el dispositivo dure varios años.

Pantalla y cámara

El fabricante equipado a este dispositivo, con una pantalla de 6,08 pulgadas, que se muestra con una proporción de 19:9, y que es más que suficiente para manejar el teléfono con bastante soltura y facilidad. Incorpora tecnología Glove Touch para que pueda utilizarse con normalidad por quienes emplean guantes, como los sanitarios. En cuanto a la cámara, incorpora un sensor de 48 mpx, que proporciona una gran resolución al disponer de tecnología Fusion 4 y grabación de video a 4K y 60 fps. La cámara frontal proporciona 8 mpx. Quizás estamos acostumbrados a tratar con móviles reutilizados, que no tienen una buena cámara, este no es precisamente el caso, y se equipara a los de teléfono de alta gama.

Permanente comunicación

El CORE-Z5 se beneficia de toda la experiencia de CROSSCALL en la comunicación grupal. Así, cumple todos los criterios necesarios para convertirse en la herramienta esencial para la comunicación en misiones crítica,s sustituyendo a las tradicionales radios. Es compatible con aplicaciones de Push-to-Talk y está equipado con cuatro botones laterales programables. La posibilidad de dar una función diferente cada uno de ellos es muy positiva, ya que dependiendo del uso que decidas darle podrás configurarlo a tu gusto.

El CORE-Z5 se convierte en un walkie-talkie 2.0 que permite comunicar y compartir contenidos antes inaccesibles por las radios, tales como fotos, vídeos, o la geolocalización, de forma simultánea con varias personas y sin límite de distancia. Esto es una necesidad cada vez más presente en las empresas, en particular para los profesionales que trabajan en situaciones comprometidas de rescate. De esta forma, a una información precisa de una manera mucho más rápida. Su altavoz de 2W y capaz de proporcionar 100 dB de sonido es una ayuda inestimable en situaciones complicadas. Por otro lado, el GPS del CORE-Z5 es muy preciso, alcanzando una exactitud de 3 metros, frente a los 10 metros de la mayoría de los smartphones del mercado.

El CORE-Z5 es compatible con el uso de PMR o radio móvil privada, en banda ancha 4G y 5G, una característica especialmente solicitada por muchas empresas de todos los sectores. Permite el acceso a redes privadas o públicas, garantizando la seguridad de los datos intercambiados, además de las comunicaciones en cualquier circunstancia, gracias al mecanismo de priorización y preferencia de los flujos.

Acceso a la exclusiva banda 68

Garantizar una perfecta comunicación, entre todos los del equipo de rescate es lo que ha llevado a desarrollar estos sistemas. Por eso, el CORE-Z5 cubre numerosas bandas de redes privadas: n28, n38, n40, n77, n78 en 5G, y las bandas 28, 38, 40 y 68 en la red 4G. Es, por tanto, el primer smartphone del mundo compatible con la banda 68 (700 MHz) que, en la mayoría de los países de la Unión Europea, pertenece a organismos estatales y está dedicada a la seguridad pública. Así se garantiza una comunicación privada y sin los riesgos de la saturación de la red tradicionales.

Esta compatibilidad representa un verdadero punto fuerte para Crosscall, que ya equipa a todos los agentes de la Gendarmería y la Policía Nacional, y que ha hecho de la comunicación colectiva su principal eje de desarrollo. En nuestro país, la marca podría llegar a suministrar dispositivos a cuerpos de seguridad, cosa que ya hecho con un modelo concreto de tablet para la policía municipal madrileña.

La compañía siempre somete a sus teléfono a pruebas extremadamente duras, de tal manera que la certificación militar que obtiene no parece resultarle suficiente, llevando todos sus productos al límite. Y es que este dispositivo es prácticamente irrompible, ya que está blindado desde el interior. Además que en su aspecto externo no hay ningún tipo de tornillería, y que las formas son muy cuidadas. No es por tanto un teléfono rugerizado al uso que estamos acostumbrados.

El dispositivo cuenta con un precio de 799,90 €, y ya está disponible para la venta en España.