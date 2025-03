Esta función de la app Revolut es ideal si pierdes la cartera

Si eres cliente de Revolut te interesa conocer esta función. Hace unos días me encontré en una situación bastante comprometida y gracias a la aplicación de este banco, que es el que utilizo de forma principal, pude continuar mi viaje con tranquilidad y sin ningún tipo de agobio.

Un despiste importante

Este jueves acudí muy temprano por la mañana al aeropuerto de Barajas porque debía salir de viaje de trabajo. Pasé todos los trámites con total normalidad y una vez que ya estaba subido en el avión y este sobrevolaba la sierra de Guadarrama, me di cuenta de que no llevaba la cartera conmigo. Te revisar la mochila y todos los bolsillos, pensé que podría haberla metido en la maleta. El viaje hacia la capital británica transcurrió sin incidentes mientras pensaba si me había podido dejar la cartera en el hotel o en el propio aeropuerto.

Una vez que aterricé pude comprobar que efectivamente no tenía la cartera conmigo, así que llamé al hotel a preguntar si estaba allí, la respuesta fue negativa. Así que, me dispuse a iniciar los trámites con la oficina de objetos encontrados del aeropuerto madrileño, pero mientras, pensé que debía anular la tarjeta y esto podría ser un inconveniente. Pasar dos días en el extranjero sin dinero no parece plato de buen gusto.

Pues lo que tocaba era anular la tarjeta, pero claro, si lo hacía no podría utilizarla desde el reloj, o lo que es lo mismo, me veía totalmente atado de pies y manos, así que me puse a escudriñar en la aplicación a ver si encontraba una solución intermedia y así fue. Revolut permite que puedas anular cualquier tipo de operación con la tarjeta física, como sacar dinero de un cajero, mientras que la tarjeta que tienes en tu móvil o en tu reloj sigue operativo. Estos son los pasos que debe seguir para hacerlo.

Entras en la aplicación y en la página de inicio, pulsas sobre el icono de la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha.

Seguidamente, pulsas sobre tu tarjeta para acceder a todas las opciones.

Una vez hecho esto, pulsas sobre el icono de Configuración.

Ahora, se muestran todas las opciones que puede anular, por defecto, aparecen todas activadas.

Desactiva la de pagos online, con banda magnética, la retirada de efectivo en cajeros automáticos y los pagos contactless. Recuerda que todo esto solamente afecta a la tarjeta física, no a la que llevas en el móvil o en el reloj. De esta manera, tuve la certeza de que mi tarjeta no iba a ser utilizada y yo podía tener acceso a mi dinero en mi viaje a Londres.

Afortunadamente, fui notificado por la oficina de objetos encontrados del aeródromo madrileño de que mi tarjeta estaba a salvo, ya que ella y el resto de efectos personales me los había dejado olvidados en la bandeja del control de seguridad. Ahora solamente resta pasar por la oficina del aeropuerto y recogerla. Pero, mi viaje no sufrió ningún contratiempo excepto el pequeño susto inicial. Si eres cliente de Revolut, valora esta opción si te ocurre como a mí.