Revolut: el neobanco que desafía la banca tradicional

Revolut es un neobanco británico que nació en el año 2015, y que en la actualidad, cuenta con más de 45 millones de clientes en todo el mundo. En España su crecimiento ha sido notable por la gran cantidad de servicios que ofrece y en la actualidad cuenta con 2,5 millones de usuarios. Una manera de plantar cara a la banca tradicional que, quizás, todavía debe seguir evolucionando, si quiere hacer frente a propuestas como la de Revolut o N26.

Así es Revolut

Los servicios bancarios de Revolut se ofrecen a través de una aplicación móvil, pero también es posible acceder desde un ordenador. Como neobanco no cuenta con oficina físicas, por tanto, ofrece servicios muy ágiles para aquellas personas capaces de desempeñarse en entornos digitales sin problema.

Revolut en un principio ofertaba cuentas bancarias con IBAN de Lituania, lo que le permitía funcionar en toda la Unión Europea. En la actualidad, ya ofrece IBAN español, gracias a lo cual puedes domiciliar cualquier tipo de recibo. Sin embargo, no es una entidad bancaria con la que puedas domiciliar tus pagos en las administraciones públicas españolas, tales como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

Utilizar Revolut es gratis, sin embargo, ofrece una serie de planes que tienen un coste mensual y que permite el acceso a funciones mejoradas. Por ejemplo, la cuenta gratuita permite retiradas en cajeros con un límite de 200 € al mes o 5 retiradas, si apostamos por algún plan superior, este límite se ve aumentado.

Una de las ventajas de Revolut es que puedes sacar dinero sin coste de cualquier cajero automático de nuestro país. Las tarjetas virtuales también son gratuitas, y las físicas solamente tienen el coste del envío.

Una de las razones por las que tiene tanto éxito es porque las comisiones que aplica en países de fuera de la Unión Europea son muy bajas. Desde la propia aplicación puedes manejar múltiples divisas cómodamente, de hecho, puedes convertir y pagar en la moneda local con solo un par de toques en la pantalla.

También ofrece la posibilidad de realizar inversiones en diferentes mercados, así como criptomonedas. Proporciona herramientas que permiten crear espacios de ahorro y así establecer metas financieras.

Pero mucho más, por lo que se explica el éxito de Revolut. Por ejemplo, las transferencias SEPA son inmediatas y no tienen ningún tipo de coste para el usuario. Además, vienen activadas por defecto. Revolut también permite enviar dinero directamente a una tarjeta bancaria, ya sea tuya o de otra persona, aunque en este caso se aplica una comisión.

El pasado mes de septiembre, Revolut incorporó una función que para muchos de los usuarios de España es clave. Sí, hablamos de Bizum, un servicio de envío de dinero inmediato en el que solamente hay que proporcionar un número de teléfono móvil.

Pero, Bizum también tiene algo que lo hace ideal para aquellas personas que viajan con frecuencia. Tienes la opción de contratar un plan móvil mediante eSIM al área del mundo que desees, lo que evita la necesidad de buscar una tarjeta prepago en cuanto llegues al país de destino. Si tu teléfono tiene la opción de eSIM, se trata de un servicio que debes tener en cuenta.

Revolut tiene algunas limitaciones

Todavía hay muchas personas que no confían lo suficiente en este tipo de entidades bancarias, bien porque necesitan la presencia de algún gestor o porque acudan a la oficina física por necesidad. Podemos pensar en el caso de las personas mayores, muchas de las cuales no tienen las habilidades suficientes o el grado de confianza necesario hacia este tipo de neobancos.

La cuenta gratuita tiene algunas limitaciones, para un uso no habitual o que no sea tu cuenta principal puede estar bien, pero si vas a emplear Revolut como el sitio en el que vas a canalizar tus ingresos, tendrás que acogerte a algunos de los planes que existen. En la actualidad son estos:

Plan Precio Mensual Características Estándar Gratis Cuenta europea gratuita, asistencia estándar, retiradas sin comisiones hasta 200 € o cinco retiradas al mes Plus 3,99 € Ventajas de Estándar, tarjeta Plus personalizada, asistencia prioritaria por chat, protección diaria en gastos, hasta 2 cuentas Revolut <18 con coadministrador Premium 8,99 € Ventajas de Plus, tarjeta Premium personalizada, cambios de divisas sin comisiones hasta 3.000 € al mes, seguro médico internacional, seguro de cancelación de viajes y eventos, descuento en acceso a salas VIP de aeropuertos Metal 15,99 € Ventajas de Premium, tarjeta Metal personalizada, cambios de divisas sin límites, retiradas sin comisiones hasta 800 € al mes, acceso ilimitado a salas VIP de aeropuertos Ultra 45 € Ventajas de Metal, tarjeta bañada en platino, RevPoints a tasa de 1 punto por cada 1 €, asistencia prioritaria con devolución de llamada, retiradas sin comisiones hasta 2.000 € al mes, acceso ilimitado a salas VIP

Particularmente, creo que el principal escollo de Revolut es que no permite el ingreso de dinero en cajeros. La única solución para hacerlo es tener otra cuenta alternativa en una entidad que se lo permita y hacer entonces una transferencia. Revolut, al no tener red de cajeros propia, no puede ofrecer esa opción a sus clientes.

Revolut es una opción bancaria muy atractiva, para quienes busquen unos servicios financieros flexibles y adaptados a las necesidades de la vida digital. Si conoces sus limitaciones, y puedes sobrellevarlas, este banco es una alternativa bastante sólida en España. Puedes probar esta alternativa y descarga la aplicación Revolut tanto para Android como para iOS.