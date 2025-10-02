Cómo saber cuánto almacenamiento disponible tienes en el iPhone

Puede que te haya ocurrido, el iPhone avisa de que queda poco espacio justo cuando necesitas grabar un vídeo, descargar un podcast o instalar una actualización. Por suerte, iOS integra un panel muy claro para comprobar de un vistazo lo que tienes libre y qué está consumiendo más memoria. Descubre cómo gestionar el almacenamiento en el iPhone y saber cuánto espacio tienes libre.

Dónde ver el espacio libre

El procedimiento es idéntico en todos los modelos y no requiere instalar nada. Además de mostrar el almacenamiento disponible, la pantalla te sugiere acciones para liberar gigas y te permite ordenar las apps por tamaño o por uso reciente. Fíjate en la última imagen, porque ahí está la clave para entender categorías como Fotos, iCloud Drive o Datos del sistema.

Paso a paso

Paso 1. En la pantalla de inicio, toca Ajustes. Es el icono del engranaje que siempre viene preinstalado. Si tienes varias pantallas o carpetas, desliza hacia abajo y escribe “Ajustes” en el buscador para abrirlo al instante.

Paso 2. Dentro de Ajustes entra en General. Esta sección agrupa lo esencial del sistema: idioma, AirDrop, actualizaciones y, lo que nos interesa, el uso de la memoria interna. Toca Almacenamiento del iPhone. iOS puede tardar unos segundos en calcularlo todo, sobre todo si nunca has entrado antes. Cuando termine, verás el total de capacidad, lo que llevas usado y cuánto te queda libre.

Paso 3. Interpreta la barra de colores. Esa franja horizontal reparte el espacio por categorías: aplicaciones, fotos, música, iCloud Drive, iOS y Datos del sistema. Es normal que “iOS” y “Datos del sistema” ocupen varios gigas; ahí entran archivos necesarios para que el iPhone funcione, cachés y elementos temporales. Si la barra está casi llena y ves zonas muy grandes en Fotos o Vídeos, ya sabes dónde actuar primero.

Desciende hasta la lista de apps. Arriba del listado puedes cambiar el orden tocando el selector “Tamaño” para ver de mayor a menor, o por último uso si te interesa cazar apps olvidadas. Debajo del nombre aparece cuántos gigas ocupa cada una y cuándo la usaste por última vez.

Paso 4. Entra en una app concreta para gestionar su espacio. Verás dos opciones clave: Eliminar app borra la aplicación y sus datos. Descargar app elimina la app pero mantiene documentos y ajustes para recuperarlos al reinstalarla. En programas como Mensajes, WhatsApp o TikTok conviene, además, limpiar cachés y adjuntos pesados desde sus propios menús.

Con este recorrido tendrás controlado el almacenamiento en el iPhone en segundos y, gracias a la pantalla final, sabrás dónde ganar más memoria con menos esfuerzo. Si repites esta revisión de vez en cuando, evitarás los avisos de espacio insuficiente en los peores momentos.