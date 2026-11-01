¿Cómo sabe Google Maps o Waze que hay un atasco delante de ti y justo dónde termina?

El funcionamiento de Google Maps y Waze se basa en la combinación de tecnologías de geolocalización, el análisis de grandes cantidades de datos y algoritmos de movilidad. Los dispositivos que utilizan sistemas como Android Auto o Apple CarPlay también forman parte de esta red de información y ayudan a recopilar información sobre los desplazamientos y las condiciones del tráfico. En la práctica, cada dispositivo funciona como un sensor que envía información sobre los desplazamientos del usuario.

El sistema estudia los patrones de circulación de miles de dispositivos y los compara con el comportamiento habitual del tráfico en distintos días, horarios y zonas. Gracias a su capacidad para procesar estos datos, puede detectar en tiempo real situaciones anómalas, como un atasco. La información se representa en el mapa de tal manera que los tramos de carretera cambian de color en función de la densidad del tráfico. El naranja y el rojo señalan retenciones y atascos, y la tonalidad se actualiza a medida que las aplicaciones reciben nuevos datos.

El secreto que esconden Google Maps y Waze

La capacidad de Google Maps para detectar y mostrar atascos en tiempo real es una de las herramientas más valoradas por los usuarios, pero ¿cómo lo hace? La clave está en la recopilación de datos anónimos. Cuando se utiliza la aplicación con la ubicación activada, el dispositivo envía información sobre la posición y la velocidad a los servidores de Google. Si numerosos conductores que circulan por una misma vía reducen considerablemente la marcha o permanecen detenidos, el algoritmo identifica ese comportamiento y lo interpreta como una retención.

Waze utiliza un sistema similar, aunque concede un papel mucho más importante a la colaboración entre conductores. Además de recopilar datos de ubicación y movimiento, permite que los usuarios comuniquen directamente diferentes incidencias, como accidentes, controles policiales, obstáculos en la calzada o atascos. Gracias a la información recopilada y avisos enviados por los usuarios, Waze puede ofrecer alertas en tiempo real sobre lo que sucede en las carreteras.

«Ambas aplicaciones son excelentes, pero tienen sus diferencias. Google Maps suele ser más preciso en la estimación de tiempos de llegada y ofrece una mejor visualización general del tráfico. Waze, en cambio, es a menudo más ágil para encontrar rutas alternativas y alertar sobre peligros o incidentes específicos gracias a su comunidad».

Qué dice la DGT

La DGT permite preparar la ruta antes de iniciar el viaje y utilizar el móvil como navegador mediante un soporte fijo, siempre que esté bien colocado y no obstaculice la visibilidad. El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación determina lo siguiente: «El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos.

Se considera incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD. Se exceptúan, a estos efectos, el uso de monitores que estén a la vista del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de acceso o bajada de peatones o para la visión en vehículos con cámara de maniobras traseras, así como el dispositivo GPS».

Sin embargo, está prohibido tocar el teléfono para cambiar el recorrido, ampliar el mapa, buscar una dirección o responder notificaciones, aunque se encuentre sujeto al soporte. Este comportamiento se considera una infracción grave, que conlleva una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carné. La misma sanción se aplica si se manipula el dispositivo mientras se está parado en un semáforo o en un atasco. Cuando el dispositivo se lleva en la mano para consultarlo durante la conducción, la multa también asciende a 200 euros, pero la pérdida es de seis puntos.

Por otro lado, colocar el soporte en un lugar que dificulte la visión de la carretera puede suponer una sanción de 100 euros, sin retirada de puntos. La DGT también advierte sobre la difusión de avisos en tiempo real acerca de radares móviles o controles policiales a través de grupos de WhatsApp y otras redes sociales, al considerar que pueden dificultar la labor preventiva de los agentes. Además, utilizar un detector de radar activo está castigado con una multa de 500 euros y la pérdida de tres puntos.