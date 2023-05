Si quieres pasar un verano de música a tope, sin tener que escuchar canciones aleatorias ni publicidad, tienes una oportunidad de oro. Hoy es el último día que puedes aprovechar la oferta de Spotify Premium gratis durante tres meses. Sí, si lo activas tendrás hasta el 16 de agosto de la mejor música sin tener que pagar ni un céntimo. Te contamos cómo conseguir Spotify Premium gratis durante 90 días.

Spotify Premium gratis durante 3 meses: cómo hacerlo

Debes tener en cuenta que esta opción es válida si no has tenido previamente cuenta con Spotify. Aunque también puedes utilizar el viejo truco de darte de alta con otro correo electrónico, lo más probable es que funcione. La oferta es muy sencilla, desde el momento del alta dispondrás de 90 días de todas las características del plan individual de Spotify Premium, pero sin que te cueste dinero. Podrás tener música sin limitaciones en tu dispositivo favorito, ya sea un móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

Para conseguirlo, debes pinchar en este enlace y elegir el plan individual. Deberás rellenar los datos personales, una dirección de correo electrónico y consignar un método de pago. Esta tarjeta o cuenta de PayPal es la que servirá de garantía para que puedas disfrutar con plena validez de tu música favorita. Si pasado los tres meses desea seguir siendo premium, la suscripción tiene un coste de 9,99 € al mes.

Puedes estar tranquilo, porque no se te va a cobrar nada durante este tiempo. Si por el contrario, una vez que vaya a expirar Spotify Premium gratis y no deseas continuar, recuerda no darlo de baja para que no te cobren nada. Incluso puedes darte de alta y solicitar la baja de manera posterior, los tres meses ya los tendrás asegurado sin ningún tipo de coste. Tú eliges cómo deseas hacerlo.

Spotify cuenta con un excelente catálogo musical, con obras de todo tipo y estilos, además de podcasts. Más de 70 millones de canciones a tu disposición con las que podáis disfrutar durante esta primavera y parte del verano. Aunque la empresa no vive ahora buenos momentos económicos, se mantiene a la cabeza. Spotify surgió en Suecia en el año 2006, y rápidamente tuvo una rápida expansión, lo que le ha permitido ser el servicio de música más utilizado del mundo, si bien no es el más completo. Pero la oportunidad de tener Spotify Premium gratis durante tres meses es un buen regalo que puedes aprovechar. Hazlo antes de que acabe el día, porque mañana a la oferta ya no estará activa.