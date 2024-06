Cómo ganar almacenamiento en tu iPhone rápidamente y no sufrir más

Tenemos la mala costumbre de ir a almacenando archivos en nuestro iPhone de manera desviada. Si este tiene un almacenamiento no muy elevado, puede que todavía utilices un iPhone de 64 GB las alertas no tardarán en sonar. En este artículo vamos a hacer un repaso a sobre todo aquello que puedes poner en marcha para liberar almacenamiento en tu iPhone. Aunque la mayoría de trucos sean de sentido común, nunca está de más recordarlos.

Gana almacenamiento en tu iPhone

Que no te quepa duda de que la gran sangría del almacenamiento en un iPhone se produce con los fotos y los vídeos. No tiene además mucho sentido ir almacenando este tipo de contenidos de manera masiva, porque si solamente lo guardas de forma local y pierdes el teléfono o te lo roban, di adiós a esos recuerdos. Lo más sensato es ir haciendo una limpieza periódica minando todo aquello que no nos haga falta. Esos memes que has recibido y que en su momento te hicieron gracia. Quizás estén minando el almacenamiento del iPhone. Te recomiendo que hagas un repaso aproximadamente una vez a la semana.

Apple tiene su propio sistema de almacenamiento en la nube llamado iCloud, aunque solamente proporciona 5 GB de espacio de manera gratuita. Sin embargo, por 0,99 € al mes puedes ampliar el almacenamiento hasta 200 GB, personalmente creo que se trata de una de las opciones más interesantes para comenzar a guardar tus archivos a un precio más que razonable. Sin embargo, es interesante que eches un vistazo a otras opciones de almacenamiento y que también te van a ofertar diversas posibilidades. Herramientas como Google Fotos, Dropbox o Mega son servicios que tienes a tu disposición.

Despídete de algunas apps

Las aplicaciones también suelen ocupar bastante despacio. Echa un vistazo a lo que ocupa por ejemplo Facebook, una auténtica barbaridad. Puedes plantearte eliminar aquellas que no utilices de manera frecuente en tu teléfono, porque pasa lo mismo que con las fotos y los vídeos. Una vez que tenemos una aplicación descargada quizás ya no la volvamos a utilizar nunca más. Ve repasando una por una y elimina la que no te convenga o no uses.

Borra archivos de la app Mensajes

Para liberar espacio en tu iPhone, uno de los pasos más efectivos es borrar archivos de la app Mensajes. Primero, abre la aplicación Mensajes y revisa todas las conversaciones. Es conveniente eliminar mensajes antiguos, pero sobre todo, los que tengan archivos adjuntos grandes que ya no necesites. Además, puedes configurar tu iPhone para que borre automáticamente los mensajes después de un año. Para hacerlo, ve a Ajustes, luego a Mensajes, y selecciona la opción Conservar mensajes.

Limpia la caché del navegador y otras apps

Otro método para liberar espacio es limpiar la caché de tu navegador y otras aplicaciones. Empieza abriendo Ajustes y selecciona Safari, o el navegador que utilices. Luego, toca en Datos de sitios web. Para otras aplicaciones, verifica si tienen una opción para limpiar caché desde los ajustes de la app. Esta acción puede liberar una cantidad muy importante de espacio en tu dispositivo.

Gestiona archivos grandes

Hacerlo es clave para mantener tu iPhone con suficiente espacio. Dirígete a Ajustes, luego a General, y selecciona Almacenamiento del iPhone. Aquí, revisa los archivos grandes y los adjuntos que ocupan mucho espacio. Puedes borrar estos archivos o transferirlos a otros dispositivos o servicios en la nube para liberar espacio en tu iPhone de manera eficiente.

Todos estos sistemas son muy efectivos para recuperar almacenamiento en el iPhone. Una vida digital es posible de forma más cómoda, sin tener que guardar tanta aplicación o archivo inútil, ese efecto de tener simplemente lo que realmente vamos a utilizar es muy positivo.