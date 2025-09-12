5 errores que todos cometemos con contraseñas y cómo evitarlos

Aunque ahora contamos con sistemas de autenticación biométrica, códigos temporales o llaves de seguridad físicas, las contraseñas continúan siendo la primera barrera de protección en la mayoría de servicios online. El problema es que solemos caer en rutinas que las hacen vulnerables: recurrimos a claves fáciles de recordar, las repetimos en distintas cuentas o las dejamos anotadas en lugares poco seguros. Este comportamiento, aunque cómodo, es el caldo de cultivo perfecto para que ciberdelincuentes accedan a información sensible, desde redes sociales hasta datos bancarios. Saber cuáles son los errores más frecuentes ayuda a reforzar nuestra seguridad digital, que cambiará de aquí a poco.

Reutilizar la misma contraseña en varias cuentas

Uno de los fallos más habituales es usar la misma clave para todo. La tentación de memorizar una única contraseña es grande, pero si un servicio se ve comprometido, todos los demás quedan expuestos. La solución pasa por diversificar: cada cuenta debería tener su propia combinación. Para no perder la cabeza, lo mejor es usar un gestor de contraseñas, que guarda y genera claves únicas sin necesidad de recordarlas todas.

Elegir contraseñas demasiado simples

Otro error clásico es decantarse por claves fáciles de adivinar: “123456”, “qwerty” o el nombre del perro. Estas combinaciones son las primeras que prueban los atacantes. Las contraseñas deben ser largas, con al menos 12 caracteres, y mezclar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Cuanto más aleatoria parezca, más difícil será de descifrar.

Apuntar la contraseña en papel o notas visibles

Aunque pueda parecer seguro, escribir contraseñas en un post-it pegado al monitor o en un cuaderno que cualquiera puede ver es un riesgo innecesario. Lo recomendable es confiar en gestores de contraseñas digitales o, si se prefiere una copia física, guardarla en un lugar cerrado y fuera de la vista.

No activar la verificación en dos pasos

Tener una buena contraseña es solo el primer paso. Muchos usuarios olvidan habilitar la verificación en dos pasos, un refuerzo que pide un segundo código temporal enviado al móvil o generado por una app. Con esta medida, incluso si alguien obtiene tu clave, no podrá acceder sin ese segundo factor de seguridad.

Ignorar las alertas y no cambiarlas nunca

Las contraseñas no deberían ser eternas. Otro error común es mantener la misma clave durante años. Además, cuando un servicio nos avisa de un acceso sospechoso, solemos ignorarlo. Cambiar las contraseñas de manera periódica, sobre todo si hay sospechas de filtración, es una forma sencilla de reducir riesgos.

Hacia una seguridad digital más sólida

La gestión de contraseñas no es tarea sencilla, pero tampoco imposible. Evitar los cinco errores más comunes marca la diferencia entre ser una víctima fácil o mantener a salvo nuestra información personal. Adoptar hábitos como usar gestores de contraseñas, activar la verificación en dos pasos y renovar las claves con frecuencia fortalece nuestra seguridad online.