5 apps de Semana Santa que necesitas descargar hoy

Con la Semana Santa comenzando hoy viernes de Dolores, hemos preparado una selección adecuada apps indispensables para descargar en tu móvil. La propuesta pretende ser una buena ayuda para estos días tan especiales, así podrás aprovechar al máximo tu móvil. Toma nota que comenzamos.

Apps de Semana Santa imprescindibles

Capataz: Semana Santa Cofrade

Esta app no es más que un juego en el que tendrás que dirigir un paso, ya que eres el capataz. Lo mejor de todo es que puedes procesionar tanto en ciudades españolas como Sevilla o León como en otros países como México. Descárgala para Android y para iOS.

iBreviary Pro Terra Sancta HD

La aplicación ideal para conocer y entender los textos de la liturgia. Cuenta con el breviario, un libro en el que se encuentran las oraciones de la fe católica. Además, incluye santoral. Puedes descargar todos los contenidos para hacer uso de ellos si vas a estar en un lugar son conexión a internet. Descárgala en Android y iOS.

VSCO

Uno de los editores de fotografía que no pueden faltar en tu teléfono. Y estarás pensando, ¿para qué? Muy sencillo, en Semana Santa es momento de hacer buenas fotos, de hecho, te invitamos a que consultes este artículo con consejos útiles. Una vez que ya las tengas, no olvides editarlas con este programa, ofrece unos resultados increíbles. Descárgala en Android y iOS.

Letrero LED Digital

Podrás pensar como con la anterior. ¿Para qué necesito en Semana Santa una app que convierta la pantalla de mi móvil en un letrero LED? Pues si vas a ciudades que vivan la Semana Santa con intensidad y te ves inmerso dentro del gentío y pierdes a tus acompañantes. Tan sencillo como escribir un mensaje en tu móvil y se convertirá en un luminoso LED. Alzas el brazo con el móvil en la mano y te localizarán sin problemas. No te rías, si nunca te has visto en una de esas en Sevilla, quizás no lo comprendas. Descárgala en Android y iOS.

Wikiloc

Las vacaciones de Semana Santa son días para huir de desfiles y conocer rutas de senderismo. Si hay una app que cuenta con miles de ellas de todo el territorio nacional, esta es Wikiloc. Elige entre senderismo, running, bici, MTB, kayak, ski y hasta 80 tipos de actividades diferentes. Descárgala en Android y iOS.

Todas estas apps de semana, Santa indispensables en tu teléfono móvil, tanto si vas a presenciar desfiles profesionales, como vas a perderte en la naturaleza.