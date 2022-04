Hoy es Viernes de Dolores y se da el pistoletazo de salida a la semana santa. Miles de procesiones y me dirán toda nuestra geografía, por lo que es momento de sacar partido a tu teléfono y hacer todas aquellas que puedas. No dejan de ser un buen recuerdo, por lo que hemos preparado una serie de trucos y consejos sencillos que permitían que puedas sacar mejores fotos de las procesiones con tu móvil. Te sorprenderás como resultados si pones estos trucos y consejos en marcha.

Saca partido a tu móvil en las procesiones

Una de las primeras premisas que debes tener en cuenta es que las procesiones se tratan de actos religiosos, aunque se celebran en la calle. Por tanto, respeta a quienes están realizando estación de penitencia y que tu pasión por la fotografía no importune a nadie. Dicho esto, toma nota de todo lo demás.

¿Día o noche?

Ambas fotografías pueden abordarse de manera diferente, ya que tanto de día como de noche podemos realizar estupendas tomas. En el caso de que esté fotografiando de noche, nunca emplees el flash, no va a servir de nada. Si la escena está mal iluminada, aumenta el valor de la ISO o si no te deseas complicaciones, aprovecha la luz que pueda aportarte un escaparate encendido, una farola o incluso la luz de las velas.

No abuses del zoom

Básicamente porque si empiezas a fotografiar desde muy lejos y aplicas el zoom, la fotografía va a distorsionarse mucho. El mejor zoom existente se llama piernas, cuanto más te acerques a la escena que quieres fotografiar, mucho mejor. Recuerda la primicia del principio, jamás invadas la procesión por realizar una fotografía buena.

Busca un apoyo

No se trata de que vayas con un trípode a realizar fotos con tu móvil, pero si encuentras un lugar en el que apoyarte y estar cómodo, mucho mejor. Apoyar el móvil en la mesa de un bar o incluso en el suelo, para realizar fotografías diferentes, no deja de ser una gran idea con la cual podrás estabilizar muchísimo la imagen.

Dispara en ráfaga

La oportunidad que nos dan los móviles es que lo gastamos carretera como en las máquinas antiguas. Si tu móvil tiene memoria suficiente, debes tenerla, no te limites a hacer un disparo. Deja el dedo en el pulsador y haz todas las fotografías que puedas. Cuando las pases al ordenador, habrá más por posibilidades de que una de ellas merezca realmente la pena. El resto pueden ser desechadas.

Edita

Es un consejo quedamos siempre, las fotografías deben llevar su proceso de edición. No se trata de pasarse y conseguir una foto antinatural, pero con tu móvil tienes una gran cantidad de posibilidades de realzar todo lo bueno que has hecho. Si tu teléfono no te permite editar de manera conveniente, te recomendamos que eches un vistazo a la aplicación VSCO, disponible en Android y en iOS.

No te las quedes para ti

Se utilizas redes sociales, lo mejor es que compartas aquellas que más ilusión te hagan. Así no te las quedarás solo para ti y podrás mostrar todo tu arte. Recuerda que si lo haces en pequeñas dosis causarás mucha expectación.

Si haces fotos con tu móvil en las procesiones de Semana Santa seguro que mejoras si eres capaz de aplicar esos trucos. Tu móvil tiene muchísimo que ofrecerte, por lo que si le sacas todo el partido posible llegarás a sorprenderte.