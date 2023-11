20 años de cámaras en los teléfonos, así lo he vivido

La evolución de las cámaras de los teléfonos móviles es un relato que todos hemos vivido en primera persona y que es una muestra de innovación y avance tecnológico. Desde sus humildes inicios como una simple herramienta para tomas básicas hasta convertirse en lo que es hoy en día, las cámaras de los móviles han recorrido un largo camino. Hoy, no sólo son un componente esencial en la elección de un móvil, sino que también han roto muchas barreras

Experiencia fotográfica con mis móviles

Antes de nada, este recorrido hace mención a algunos móviles que marcaron mi recorrido durante 20 años. No sé cuántos teléfonos he tenido, algunos no merece la pena ni comentarlos, pero la relación que aquí se muestra es la más relevante.

2003: los inicios

El año 2003 marcó muchas cosas en mi vida en el plano personal, y además, fue el que me dio la posibilidad de tener el primer móvil con cámara, era el Sony Ericsson T68i. La novedad, además de hacer fotos a color, es que la cámara era un accesorio externo que se enganchaba al móvil por la ranura de carga. A decir verdad, era una lata y la calidad una castaña, pero aquello casi parecía ciencia ficción.

2005: los avances

Uno de los móviles que recuerdo con mayor cariño en el aspecto fotográfico vino más tarde, en el año 2005. Era otro de la firma sueca, el Sony Ericsson w800i. Un teléfono compacto que costaba la friolera de casi 400 €, pero que tenía una cámara de un nivel muy superior. Tanto que en un viaje al extranjero fue mi acompañante y que me hizo prescindir de cámara digital, pero por entonces no tenía. Aquí algún ejemplo de cómo hacia fotos, nada mal para un dispositivo de hace 18 años. La foto que pongo es relevante, captó el vuelo de los helicópteros congelando las aspas.

2008: la consagración

2008 vino marcado por dos hechos, la aparición en mi vida de un teléfono al que guardo mucho cariño, el Nokia N95. No solo por su diseño deslizante, su interfaz tan bonita y mantener el teclado oculto, también por que su cámara era de un excelente nivel. No era para menos, la óptica era Carl Zeiss y daba 5 mpx. Las cámaras de los teléfonos iban ya apuntando hacia arriba.

2010: transición

2010 vino marcado por el último dispositivo de un marca diferente a Apple que tuve en propiedad. Era el Samsung Wave, con cuerpo metálico y delgado y un sistema operativo propio que prometía, Hada, y que no tuvo continuidad por parte de a compañía surcoreana. Recuerdo que era muy competente en el plano fotográfico a pesar de sus 2 mpx. Recogí grandes momentos con él, entre ellos, el nacimiento de mi primera hija o este amanecer en el río Júcar.

2012: la admiración

Posteriormente empezó la era iPhone, marca en la que sigo confiando con las excepciones de los análisis que hago en prensa de dispositivos Android. De la firma norteamericana recuerdo la excelente calidad que daba el iPhone 4s, el salto a la gran pantalla del iPhone 6 Plus, que permitía hacer fotos viendo los resultados con mayor detalle, o la incorporación de la doble cámara en el iPhone 7 Plus. Aquello del Modo Retrato, algo hoy habitual, supuso un nuevo enfoque a la hora de ponerme tras el objetivo. Las cámaras de los teléfonos ya habían dado un gran paso.

Desde entonces más mejoras

La llegada en 2019 del iPhone 11 Pro Max implicó la incorporación de 3 cámaras, el modelo inmediatamente posterior trajo mejoras en la fotografía nocturna, y en el iPhone 13 Pro Max, el Modo Cine en video. Y es que no solo la fotografía recibía mejoras, también el video. Si pensamos en la estabilización de imagen en el iPhone 14 Pro y el teleobjetivo 5x del iPhone 15 Pro Max ya hablamos de algo sublime. Esta foto de debajo es de este jueves, nitidez y detalle.

Pero es que el resto de fabricantes han apostado por las cámaras de sus teléfonos como elementos diferenciador.es Cualquier marca brilla a una altura más que satisfactoria. Ahí tenemos el asombroso rendimiento de la gama Pixel de Google, la siempre sorprendente Samsung no para de innovar y la gama media también ofrece excelentes resultados.

El presente sigue ilusionando

La incorporación de la IA es la que está trayendo mejoras en la calidad fotográfica, realizando excelentes procesados que mejoran la experiencia a la hora de disparar. Cada vez es más complejo hacer malas fotos con tu cámara del teléfono. Los usuarios sin demasiadas aspiraciones o que no necesiten resultados profesionales no se plantean comprar una cámara compacta o de video. Incluso la gama media consigue excelentes resultados, no es necesario gastar una fortuna para que un móvil incorpore opciones como Modo Retrato, grabación de video en 4K o fotos en HDR.

Por todo esto, los 20 años de evolución fotográfica que he experimentado como usuario de telefonía móvil, me ha permitido descubrir que todos estos avances permiten poder dejar registro de cualquier asunto con solamente echarse la mano al bolsillo. Las cámaras de los teléfonos solo nos dan alegrías.