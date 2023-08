OnePlus Nord 3 5G: la evolución lógica que va más allá

La marca china OnePlus ha lanzado recientemente uno de sus últimos modelos, destinado a proporcionar las soluciones habituales para cualquier usuario exigente de telefonía móvil. Esta firma se caracteriza por la solidez de sus diseños y opciones avanzadas. Ponemos a prueba el OnePlus Nord 3 5G, un teléfono móvil que deja un excelente sabor de boca ante cualquier tipo de circunstancia.

Así es el OnePlus Nord 3 5G

Este dispositivo viene a ser una gran propuesta para la gama media, pero no hablamos de una cualquiera, sino esta que está contentando a un sector del público que va buscando un paso más allá, es decir, la gama media premium. Se caracteriza por un buen surtido de buenas prestaciones y un precio bastante comedido.

Si el OnePlus Nord 2 5G que analizamos el año pasado fue un producto de unas características excelentes, este viene a dar por bueno que esta marca sigue en la senda. El diseño mantiene la misma estética que el modelo anterior, con diferente disposición de los módulos de cámara, algo más amplios. El modelo recibido es color Tempest Gray, un gris mate con ciertos toques metálicos metálicos que le da un aspecto de dispositivo de gama alta. Si seguimos con el apartado estético, el particular el botón Alert Slider, propio de la marca, se presenta como muy útil y sigue estando presente en este modelo.

Sin funda, es un teléfono que agarra bien a la mano y en este modelo en concreto, las huellas no se quedan marcadas si las llevas razonablemente limpias. En cuanto al panel frontal, el fabricante ha incorporado uno AMOLED de 6,74 pulgadas, un tamaño generoso con el que podrás ver perfectamente cualquier tipo de contenido. He empleado este dispositivo para ver algún documental durante algún viaje y no he percibido ni el más mínimo ápice de tirones o de lag. Incluso me he animado a algún juego y tampoco he percibido esa falta de movimiento típica de algunos dispositivos de este rango de precios.

La tasa de refresco es de 120 Hz, y su resolución es de 2722 × 21240 píxeles, por tanto, podemos disponer de una perfecta visualización en cualquier ámbito. La resolución es 1,5 K, más que suficiente para disfrutar al máximo de aquello que deseemos.

El modelo analizado cuenta con 256 GB de almacenamiento interno y 16 GB memoria RAM, además de un procesador Mediatek Dimensity 9000. Existe un modelo de 128 GB y 8 GB de RAM. En ambos casos, son características suficientes para un perfil de usuario medio avanzado.

Su sensor de huella en pantalla siempre es un acierto, además, se ha perfilado como un sistema muy eficiente y queda una tasa de errores muy baja. Parece que se vuelve a poner de moda esta forma de identificación biométrica, en el caso de este dispositivo, con unos resultados excelentes

¿Qué tal las cámaras?

Es que evidente que a la hora de comprar un dispositivo móvil, una de las principales preocupaciones sea la calidad del conjunto de cámaras. En este caso, el fabricante a equipado a este dispositivo con una cámara principal de 50 Mpx, un gran angular de 8 Mpx y una lente macro de 2 Mpx. Respecto a la cámara delantera, la de los selfies, nada menos de 16 Mpx, una cifra bastante generosa. La cámara principal cuenta con estabilización óptica, y de hecho, es la misma que monta el flagship de la marca, el OnePlus 11.

Las pruebas realizadas no han dejado un lugar a dudas, se trata de un dispositivo que ofrece una gran calidad en fotografía, también en vídeo, donde es capaz de grabar a 4K y 60 fps. Sin lugar, a duda, todo lo que un terminal de gama alta puede ofrecer, pero en este caso nos encontramos ante un gama media de carácter muy premium, y es algo que se nota en el conjunto de cámaras, muy equilibrado y que permite grandes posibilidades gracias a todo lo que ofrece el sistema operativo Oxygen 13.1.

Si vas buscando un móvil equilibrado con una cámara más que decente, este dispositivo cumple con todos los requisitos para que puedas tomar unas fotografías y vídeos de una gran calidad, sin tener que apostar por un precio demasiado elevado.

En todo momento, las cámaras se han presentado como muy resolutiva, y gracias a las enormes posibilidades con las que cuenta el software, puede realizar tomas bajo cualquier tipo de circunstancias, obteniendo un resultado más que competente.

Un buen puntal: su batería

El fabricante asiático ha incorporado una batería de 5000 mA y carga rápida de 80 W. Esto posibilita que la autonomía del dispositivo de para todo el día, aunque quizás es algo atrevido aventura que podamos echar dos jornadas consecutivas, sin que el dispositivo que tenga que pasar por el cargador. Sin embargo, gracias al sistema de carga rápida en solo 20 minutos tenemos el dispositivo cargado al 50 %, y en menos de una hora, al máximo de su capacidad. Para conseguirlo, utilizaremos tanto el cable como el cargador que el fabricante incorpora, por lo que si no los utilizas o empleas un cargador y cable que no estén habilitados para este sistema, los tiempos de cargas serán mayores.

Conclusiones del OnePlus Nord 3 5G

Tras más de un mes con el teléfono en mis manos y haberlo probado prácticamente en todos sus aspectos, mis conclusiones no pueden ser más que positivas. Cubre perfectamente cualquier expectativa de un usuario estándar, incluso de manera sobrada. A su favor hay que contar con la buena calidad de su cámara, la fluidez del sistema operativo propio de la marca, el buen tamaño de pantalla y las posibilidades que ofrece, ya que la tasa de refresco adaptativa 120 Hz permite que se mueva con total fluidez.

Debes tener en cuenta que, como hacen ya muchísimo fabricantes, este dispositivo no cuenta con entrada de auriculares estándar de 3,5 mm. Por tanto, estarás obligado a utilizar auriculares inalámbricos. Ten este aspecto en cuenta si planteas la compra de este dispositivo, quieres un acérrimo defensor del cable.

El OnePlus Nord 3 5G se puede adquirir a un precio de 449 euros Y nos decantamos por la opción de 8 GB de RAM y 128 GB, de almacenamiento interno, o bien, 549 € si duplicamos ambas capacidades.