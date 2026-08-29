Con más de 70 metros de eslora, 2000 toneladas y un sistema que le permite cargar sus baterías bajo el agua, Alemania entrega a Israel el submarino más grande y potente construido desde la II Guerra Mundial

Según MarineForum la Armada isrealí recibió en Kiel el INS Drakon, el sexto submarino de la familia Dolphin fabricado por la empresa alemana TKMS. La entrega, que estaba prevista inicialmente para 2025, al final se hizo el 22 de julio de 2026 y sin una ceremonia pública. Un día más tarde, el submarino zarpó con la bandera isrealí.

El submarino Drakom tiene 73 metros de longitud, superando en tamaño al Tanin y Rahav y destaca especialmente por su enorme torre. Medios lo han identificado como el submarino más grande construido en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial y calcula que su precio ronda los 550 millones de euros.

Una entrega casi secreta

El traspaso se realizó con tanta discreción que una de las pocas señales visibles fue la presencia de una patrullera de la policía marítima por el astillero de Kiel. Mariforum indica que el Drakon pasó a ser parte de la armada isrealí el 22 de julio y que al día siguiente realizó maniobras en la bahía, donde varios de sus sensores estaban desplegados.

Ahora bien, esto no quiere decir que el submarino ya esté listo para funcionar desde Israel. En noviembre del año 2024, el comunicado del Ejército isrealí indicaba que, después de la entrega, el buque tendría que navegar hasta su puerto base para incorporarse a la flotilla. Israel llama a este submarino INS Drakon.

Un diseño más grande de submarino

El Drakon alcanza unos 73 metros de longitud, frente a los 68,6 metros de los Tanin y Rahav. Tanto el casco como la torre han crecido, algo que proporciona espacio adicional para sensores, equipos, tripulación y otras cargas. De todas formas, la distribución exacta de sus sistemas internos sigue estando bajo secreto.

El Ministerio de Defensa israelí únicamente ha confirmado que pertenece a la clase Dolphin AIP y que incorpora “sistemas únicos” y nuevas tecnologías destinadas a ampliar sus capacidades. Es una descripción bastante abierta. En realidad, buena parte de las características que hacen especial al Drakon no pueden apreciarse desde el exterior.

El gran tamaño de su torre ha provocado numerosas especulaciones sobre la posible presencia de lanzadores verticales de misiles, espacios para vehículos submarinos no tripulados o instalaciones destinadas a operaciones de fuerzas especiales. Sin embargo, ni Israel ni TKMS han confirmado que ninguno de estos sistemas esté instalado, por lo que deben considerarse posibilidades y no capacidades demostradas.

Puede estar más tiempo bajo el agua

La propulsión independiente del aire permite a un submarino convencional producir electricidad mientras está sumergido sin depender continuamente del oxígeno de la superficie. Esto le permite permanecer más tiempo bajo el agua y reducir las ocasiones en las que necesita utilizar un tubo de ventilación, algo que disminuye las posibilidades de ser detectado.

TKMS explica que sus sistemas basados en pilas de combustible aumentan la autonomía en inmersión y reducen el riesgo de localización. En la ceremonia de 2024, el entonces jefe de la Armada israelí, David Saar Salama, afirmó que el Drakon podría operar durante largos periodos en zonas lejanas y ocultas. Sin embargo, el comunicado no ofreció cifras concretas sobre autonomía, velocidad o alcance.

EL puente hacia la clase Dakar

El INS Drakon no solo pone fin a la serie Dolphin, sino que también sirve como enlace hacia la siguiente generación de submarinos israelíes. En la ceremonia de 2024 se anunció además el inicio de la construcción del primer submarino de la clase Dakar, un diseño completamente nuevo creado a partir de las necesidades de la Armada israelí.

Israel encargó en 2022 tres submarinos Dakar a TKMS para reemplazar a sus tres Dolphin más antiguos. El acuerdo fue valorado en unos 3.000 millones de euros y la primera entrega está prevista para comienzos de la próxima década. A pesar de que no hay mucha información detallada, el casco ampliado del Drakon sirve como pista para adivinar cómo serán los futuros diseños.

Una relación naval en ambas direcciones

La cooperación no es solamente la compra isrealí de submarinos alemanes. Los datos de SIPRI correspondientes al periodo 2021-2025 muestran que Alemania recibió el 21 % de las exportaciones israelíes de grandes sistemas de armas, mientras que Alemania representó el 31 % de las importaciones israelíes de esa misma categoría. Se trata, por tanto, de una relación industrial y estratégica que funciona en ambos sentidos.

En cuanto a los buques de superficie, Israel está intentando aumentar su capacidad de producción. En diciembre de 2024, su Ministerio de Defensa contrató a Israel Shipyards la construcción de cinco buques lanzamisiles Reshef por unos 780 millones de dólares. Las entregas están previstas a lo largo de seis años para sustituir a los antiguos buques Nirit, que acumulan unas cuatro décadas de servicio.

Esto no implica la eliminación de la dependencia de TKMS en submarinos, pero sí permite a Israel ampliar y reforzar su propia industria naval.

La información la puedes encontrar en MarineForum.