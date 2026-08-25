Una «Armada solidaria» de hasta 60 embarcaciones zarpará hacia Ceuta el 29 de agosto

El próximo sábado 29 de agosto, alrededor de 60 barcos procedentes de distintos puertos de la Costa del Sol cruzarán el Estrecho en dirección a Ceuta. Se trata de una iniciativa ciudadana conocida como «Armada de la Solidaridad» con Ceuta, impulsada entre otros por el empresario y ex diputado Marcos de Quinto y Amalio de Marichalar, columnista de OKDIARIO. La travesía se presenta como un gesto público de apoyo a los ceutíes tras las dificultades de las últimas semanas.

Bajo el lema «Unidos por Ceuta, unidos por España» y el mensaje «El mar nos une, Ceuta nos llama», los organizadores la definen como una acción cívica y pacífica cuyo objetivo es transmitir personalmente solidaridad, respeto, admiración y respaldo a los habitantes de la ciudad de Ceuta.

La convocatoria está abierta a propietarios particulares de embarcaciones, clubes náuticos, puertos deportivos, cofradías y escuelas del sector marítimo. La idea es que las naves naveguen juntas desde la Costa del Sol hasta Ceuta para hacer visible el apoyo desde la Península.

Además de Marcos de Quinto y Amalio de Marichalar, entre los organizadores también se encuentran Francisco Mier del Castillo, África León, Juan Núñez, Fernando Oltra y Pedro Rodríguez. Han difundido la iniciativa como una forma de respaldar a los compatriotas ceutíes y de defender la integridad territorial de España.

La Marina de Ceuta colaborará en la llegada facilitando el amarre gratuito a los participantes y coordinando parte de la recepción. También está previsto un encuentro con autoridades, medios y representantes de la sociedad local, así como una cena de bienvenida para las tripulaciones.

Aunque en un principio se había programado para el 23 de agosto, los organizadores la aplazaron al día 29 por las malas previsiones meteorológicas en el Estrecho. Este cambio ha permitido ampliar el plazo de inscripción y sumar más embarcaciones.

Los impulsores esperan que no quede en un acto puntual y que se convierta en una cita periódica que fortalezca los lazos entre Ceuta y los puertos andaluces. Quienes no puedan unirse físicamente pueden mostrar su apoyo mediante fórmulas de adhesión y mensajes. La flota llegará en un momento sensible para la ciudad, tras la invadión de 80.000 de inmigrantes a finales de julio y las posteriores tensiones sobre los servicios públicos.

Los organizadores quieren que la imagen de los barcos cruzando juntos el Estrecho se convierta en un símbolo de respaldo ciudadano a Ceuta y de afirmación de su pertenencia a España.