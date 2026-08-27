Graban en video como un robot corre a toda velocidad, se estrella contra una pared y termina doblado por la cintura mientras saltan chispas de su cuerpo

Un vídeo que se ha hecho viral muestra a un robot humanoide corriendo a toda velocidad, chocando contra una barrera blanda y cayendo de espaldas. En ese momento, se dobla por la mitad, le salen chispas y humo, mientras que una persona que está cerca se aparta.

El vídeo apareció antes de la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que se celebra en Pekín del 22 al 26 de agosto de 2026. En dicha escena que sin duda llama la atención, se muestra un problema de verdad. De poco sirve correr muy rápido si luego no sabe frenar ni mantenerse de pie.

El accidente del robot corredor y qué se prueba en Pekín

Una ficha de Reuters Connect, atribuida a Spectre, dice que el accidente ocurrió el 19 de agosto en el övalo Nacional de Patinaje de Velocidad. Según dicha información, el robot es un Booster T2, pero la propia plataforma avisa de que no ha comprobado el vídeo por su cuenta.

En este sentido, hay que tener cuidado con lo que se dice. La grabación no deja claro si falló el sistema que controla al robot, algún sensor o una orden programada. Además, las chispas que salen no significa que necesariamente el robot haya explotado.

Cuando se habla de un robot humanoide, se refiera a una máquina con cuerpo, cabeza, brazos y piernas parecidos a los de una persona. Con esta forma puede servirle para subir escaleras, abrir puertas o usas herramientas hechas para humanos. No obstante, andar sobre dos piernas es complicado ya que tiene que estar corrigiendo el equilibrio todo el rato.

En los Juegos participaron 2.056 robots de 666 equipos de 16 países. Consiste en 51 pruebas, de las que 30 son de deportes y 21 de situaciones reales, como carreras, fútbol, emergencias, hoteles y trabajos de precisión.

La autonomía del robot es una parte muy importante del examen. Durante los 100 metros tiene que correr sin que una persona le diga cada paso que debe dar. En otras pruebas tienen que encontrar objetos, saber qué son y actuar por su cuenta.

Correr rápido no basta

Los robots cada vez corren más rápido. El 25 de agosto, Tiangong Ultra, creado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín, hizo 100 metros en 8,86 segundos. Ahora bien, acabó chocando contra una colchoneta y después de caer apareció un pequeño fuego en su cuerpo. “Leer que un robot corre más que un humano es una cosa. Verlo pasar a tu lado durante el entrenamiento es muy distinto”, aclaró Li Hui, ingeniero del equipo de tenis de mesa de la Universidad de Fudan.

Hacer que un robot rápido frene conlleva gastar mucha energía y sin caerse, romper sus motores, piezas o baterías. En realidad, el vídeo no demuestra que esta tecnología sea un fracaso, pero sí enseña claramente uno de sus problemas.

Los organizadores no desean que los Juegos sean solo un espectáculo deportivo. Algunas de las pruebas se hacen en fábricas, hoteles, casas y centros logísticos. Allí los robots tienen que montar piezas, ordenar libros, ayudar en emergencias o hacer tareas de casa.

Es en esta fases donde está la verdadera prueba. Un robot que sirva de verdad no solo tiene que impresionar. También tiene que hacerlo con precisión, sin peligro y saber cuando algo sale mal. Por ello, el robot que se estrella es una forma bastante clara de ver esa diferencia.

La información oficial de la competición se ha publicado en la web de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides.