Nathan Moore, físico de Sandia, sobre cómo desviar un asteroide con una explosión nuclear: «Elige el lado correcto y ganas. Si te equivocas, podría ser un mal día»

Físicos de los Laboratorios Nacionales Sandia, en Estados Unidos, han simulado cómo desviar un asteroide con los rayos X de una detonación nuclear. El resultado depende del lado que reciba la radiación. En uno de los casos, el mismo objeto cambió su velocidad 3,9 milímetros por segundo desde un ángulo y solo 0,8 desde otro.

El físico Nathan Moore dirigió el trabajo, que se apoya en un algoritmo más de 1.600 veces más rápido que los anteriores, según el propio investigador. Sandia difundió los resultados el 3 de noviembre en una nota de prensa.

Casi cinco veces entre dos caras

La cifra clave se llama velocidad de desviación. Equivale al cambio en la rapidez lineal del asteroide después del pulso de rayos X. Entre 3,9 y 0,8 milímetros por segundo hay casi cinco veces de diferencia, con el mismo cuerpo simulado.

«Esperábamos que la puntería importara. Lo que nos sorprendió fue cuánto», explica Moore en la nota de Sandia.

En otro asteroide simulado, la diferencia apareció en el giro. Su velocidad de rotación tras el estallido varió en un factor de 17.

Las esferas salen del cálculo

Buena parte de los modelos previos obligaba a elegir entre una forma realista y unas matemáticas de alta fidelidad. Así lo explica el laboratorio, que presenta el suyo como el modelo de desviación más preciso hasta la fecha. El equipo de Moore reunió las dos cosas en la misma simulación.

Durante años, muchos investigadores trataron estos objetos como esferas para facilitar las cuentas. El físico resume el problema en el pie de foto del centro: «Los asteroides esféricos no existen».

Abandonar esa simplificación exigía un método mucho más veloz. «Nuestro nuevo algoritmo es más de 1.600 veces más rápido, algo decisivo para este avance», afirma Moore. Con los modelos antiguos, añade, los ordenadores no podían con el problema.

ALEGRA y SPARTA trabajan juntos

La clave técnica estuvo en unir dos programas de Sandia pensados para situaciones casi opuestas. ALEGRA modela experimentos rápidos y de alta energía, como los que se hacen en la máquina Z. SPARTA simula fuerzas débiles y lentas, como el arrastre que sufre un satélite por el viento solar.

Moore cuenta que la idea surgió del trabajo de un colega sobre la desgasificación en el espacio. Ese término describe los gases que desprenden los objetos. A partir de ahí, su grupo pudo tratar cualquier forma de asteroide.

Cada simulación parte de imágenes tridimensionales tomadas por naves durante sobrevuelos. Los investigadores ajustan después el tamaño de la explosión, su distancia y el lado irradiado.

El programa genera entonces un mapa de calor con la superficie que se vaporiza en cada zona. Con ese mapa calcula el empujón, el giro resultante y cuánto podría fragmentarse la superficie.

Una décima de gramo en Z

Todo esto arranca en un experimento que Sandia publicó en 2024 en Nature Physics. Según la revista interna del laboratorio, el equipo colocó una décima de gramo de sílice en la cámara de la máquina Z. Ese material hacía de análogo de un asteroide.

El balance de resultados de Sandia indica que los datos se escalaron a asteroides de tamaño kilométrico. Moore se preguntó entonces cómo trasladar el cálculo a un objeto completo.

La vía nuclear es una alternativa al impacto directo que la NASA ensayó en 2022 con la misión DART. Aquella nave lanzada contra Dimorphos acortó su órbita unos 32 minutos, según la confirmación de la agencia.

Casos como el de 2024 YR4, que luego se descartó como riesgo significativo, mantienen este debate abierto. Moore lo resume así: «Elige el lado correcto y ganas. Si te equivocas, podría ser un mal día».

La rotura total queda sin calcular

Cualquier intento real tendría que empujar el asteroide sin romperlo, porque los fragmentos podrían seguir siendo mortales. Su autor reconoce el límite del programa: «Ahora mismo, nuestro modelo informático solo considera la rotura de las rocas de la superficie. Todavía no podemos predecir con precisión la rotura del cuerpo entero del asteroide».

La nota admite otras dificultades. El sistema necesita datos bastante exactos de la forma del objeto por todos sus lados, y quizá no hubiera tiempo de conseguirlos. Colocar el explosivo a la distancia ideal y en el lado adecuado tampoco sería sencillo.

Todos estos resultados proceden de simulaciones por ordenador, financiadas por el programa de investigación interna de Sandia. Ningún asteroide real ha recibido este tratamiento.

El estudio se ha publicado en Icarus.

Crédito de la imagen: Craig Fritz / Sandia National Laboratories.