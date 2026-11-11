64 boquillas de niebla, 16 de lluvia y 305 milímetros por hora: la cámara de niebla de Sandia pone a prueba lo que prometen seis cámaras comerciales

Investigadores de los Laboratorios Nacionales Sandia, en Albuquerque (Nuevo México), fabrican niebla espesa y lluvia torrencial dentro de un túnel. Con esos ensayos miden hasta dónde detectan personas seis cámaras comerciales, una de ellas térmica. El laboratorio detalló el trabajo en una nota del 29 de octubre de 2026, donde cifra la lluvia máxima en 305 milímetros por hora.

Muchos edificios ligados a la seguridad nacional de Estados Unidos dependen de redes de cámaras y sensores. El mal tiempo puede dejar esas redes sin visión en muy poco tiempo. Sandia también quiere saber si el aprendizaje automático, los programas que aprenden de ejemplos, mejora el reconocimiento de personas.

Las pruebas se hacen en la cámara de niebla de Sandia, un corredor de casi 55 metros de largo. El laboratorio la describe como una de las mayores del mundo. Allí trabajaba solo con niebla hasta que incorporó hace poco el sistema de lluvia.

Christian Pattyn, ingeniero óptico e investigador principal de la instalación, destaca la ventaja de trabajar con «condiciones fiables y repetibles». Así el equipo evita depender de que llegue el tiempo adecuado.

Seis cámaras, una térmica

La ingeniera informática Maria Primavera y su equipo llevaron al túnel seis cámaras de las que se venden en el mercado. Las montaron en dos filas dentro de una carcasa transparente y las hicieron funcionar a la vez. Probadas de una en una, ni la niebla ni el objetivo habrían sido exactamente iguales.

Desde una sala de control exterior, los técnicos veían en directo lo que captaba cada aparato. Antes de cada ensayo comprobaban la imagen y corregían el enfoque. Una herramienta de registro ponía marca de tiempo a las grabaciones para comparar fotogramas del mismo instante.

«Cada fabricante asegura cosas distintas sobre el rendimiento de sus sistemas», dice Primavera. Su equipo quiere comprobar «si esas afirmaciones son ciertas, cuáles son los límites de rendimiento y dónde falla».

Las cámaras ópticas e infrarrojas de los drones interceptores también fallan con niebla, según Helsing. Distinguir objetos pequeños de noche también sigue siendo un reto para los robotaxis de Tesla en Austin. En ensayos anteriores, la instalación ya sirvió para probar sensores con la NASA y con Teledyne FLIR.

Agua, hielo y sal

Para fabricar la niebla, el equipo de Pattyn prepara una mezcla de agua, hielo y sal. Esa mezcla llega por tuberías a 64 boquillas colocadas cerca del techo. La sal hace crecer las partículas al absorber agua, y el hielo ayuda a bajar la temperatura.

Durante cada ensayo, varios miembros del equipo recorren el túnel por trayectorias planificadas. Sus compañeros siguen mientras tanto las imágenes en directo desde fuera. Las luces led e incandescentes se encienden o se apagan para cambiar la iluminación.

Aguacero de 305 milímetros por hora

La lluvia sale de otras 16 boquillas del techo y cae primero sobre varias capas de red. En esas redes el agua se acumula y forma gotas más gruesas. Cada chaparrón dura entre 30 y 60 segundos y gasta de 95 a 114 litros.

El ingeniero químico Andres Sanchez cuenta que el sistema nació porque los clientes pedían ensayos con lluvia. Su diseño persigue las intensidades y los tamaños de gota de la MIL-STD-810H, una norma militar de ensayos ambientales.

«Podemos producir lluvia a un ritmo de 12 pulgadas por hora», afirma Sanchez. Esa cifra equivale a 304,8 milímetros y, para el ingeniero, representa el peor escenario posible. Pattyn añade que el equipo se apoyó en la literatura científica y en los efectos especiales del cine.

Láseres en tres bandas

Sin medir el agua del aire, los ensayos se quedarían en expresiones vagas como niebla ligera o densa. Por eso un transmisómetro lanza rayos láser a lo largo del túnel en tres bandas. Son la luz visible, el infrarrojo de onda corta y una banda térmica.

Unos detectores situados en el otro extremo calculan cuánta señal llega en cada banda. «A medida que la niebla se hace más espesa, la señal del láser se atenúa», explica Pattyn. Esas lecturas, unidas al tamaño de las partículas, relacionan cada cámara con unas condiciones medidas.

Datos etiquetados para algoritmos

El equipo probó las cámaras desde situaciones sin precipitación hasta las peores que genera la instalación. Esas grabaciones irán asociadas a niveles concretos de agua en el aire. Servirán para entrenar modelos informáticos y compararlos entre sí con cualquier tipo de tiempo.

Primavera cree que un algoritmo bien entrenado quizá detecte el objetivo en vídeos donde una persona ya no lo distingue. Sandia presenta esa posibilidad como una línea por investigar, sin ningún resultado que la confirme. Dos científicos de este laboratorio ya analizaron otro tipo de señal difícil, la explosión del New Glenn captada por infrasonidos.

Ningún resultado publicado todavía

La nota de Sandia no da porcentajes de detección ni identifica los modelos ensayados. Por tanto, aún se desconoce qué cámara rinde mejor y en qué punto falla cada una. Primavera y su equipo tienen pendiente el análisis de los datos sincronizados.

Los chaparrones duran como mucho un minuto y caen dentro de un túnel cerrado. La nota tampoco aclara cómo se trasladarán esas mediciones a una tormenta larga al aire libre.

La nota se ha publicado en la web de los Laboratorios Nacionales Sandia, con fecha del 29 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Craig Fritz / Laboratorios Nacionales Sandia.