El robotaxi de Tesla en Austin ya circula hasta las 23:00 y Elon Musk revela su gran reto de noche: evitar «gatitos grises sobre asfalto gris»

La cuenta oficial de Tesla Robotaxi anunció el 3 de octubre de 2026 en X que el servicio de Austin, en Texas, ya funciona hasta las 23:00. Hasta entonces el horario nocturno terminaba a las 22:00.

Elon Musk, consejero delegado de Tesla, citó ese mensaje con otro propio. En él explicó lo principal que la compañía intenta resolver para circular de noche: no atropellar mascotas.

Una hora más en Austin

El anuncio de la cuenta @robotaxi ocupa una sola línea: «Robotaxi en Austin ya disponible hasta las 23:00». No indica cuántos coches circulan a esa hora. Tampoco dice en qué zonas de la ciudad.

Musk escribió en su publicación que el horario pasaba de las 22:00 a las 23:00. Después añadió la frase sobre los animales de compañía.

En su página oficial de Robotaxi, Tesla presenta el servicio como una flota autónoma. Dice que el Cybercab «fue diseñado para los pasajeros». Añade que la autonomía total elimina la necesidad de volante, pedales y espejos.

La propia cuenta publicó después otro dato de la flota. El 10 de octubre escribió que, un mes después del lanzamiento, había escalado a más de 300 Cybercabs en Austin, un aumento de ocho veces en 30 días.

Gatitos grises sobre asfalto gris

«Lo principal que intentamos resolver es asegurarnos de que no atropellamos mascotas cuando son difíciles de ver por la noche. Literalmente, intentar evitar gatitos grises sobre asfalto gris en la oscuridad», escribió Musk.

La frase describe un problema de percepción muy concreto. Un animal pequeño, de pelaje neutro, se mueve sobre un firme que apenas refleja luz. Las cámaras de un coche autónomo tienen que distinguirlo a tiempo para frenar.

Musk no dio cifras en ese mensaje. Tampoco explicó qué cambios de software o de hardware ha hecho Tesla. No aclaró si el límite de las 23:00 depende de ese trabajo.

La publicación no menciona ningún atropello. Habla de lo que Tesla intenta evitar, no de lo que haya ocurrido en las calles de Austin.

Qué investiga de verdad la NHTSA

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) mantiene una investigación sobre el sistema FSD de Tesla. Su Oficina de Investigación de Defectos explica en una solicitud de información del 2 de julio de 2026 que elevó el caso PE24031 a análisis de ingeniería. El nuevo código es EA26002.

La carta habla de un posible fallo del sistema al detectar la pérdida de visibilidad y avisar al conductor a tiempo. Cita el deslumbramiento, la niebla y el polvo en suspensión. Enumera nueve accidentes bajo estudio.

La investigación se refiere al FSD Supervisado, un sistema de asistencia que exige un conductor al volante. No afecta al servicio Robotaxi de Austin, y el documento no menciona a los gatos ni a las mascotas.

Una nota al pie señala que la oscuridad es una condición que los faros pueden resolver. Añade que la luz directa sobre el sensor se puede tratar con la compensación de exposición.

Por eso conviene no mezclar los dos asuntos. La agencia estudia la degradación de la visión y los avisos al conductor. Musk habla de detectar animales de noche.

Waymo apuesta por el lidar

El principal competidor de Tesla en Estados Unidos usa otra combinación de sensores. Waymo explica en la página del Waymo Driver que combina lidar, cámaras y radar. Según la empresa, su lidar da una vista tridimensional del entorno «sea cual sea la hora del día».

Sus cámaras están pensadas para ver con luz diurna y con poca luz. Los Jaguar I-PACE de Waymo llevan 29. El lidar mide cuánto tardan en volver los pulsos láser que emite, de modo que no depende de la luz que refleje el asfalto.

Ni Tesla ni Waymo han publicado datos que comparen los dos enfoques en una situación tan concreta. Un gato gris de noche sigue siendo un caso sin cifras públicas.

Waymo ya prepara su llegada a Europa, con un servicio previsto en Madrid para 2027, como recogió OKDIARIO en su cobertura de los robotaxis de Waymo. También Francia ha fijado su calendario para homologar los coches sin conductor.

Sin cifras de mascotas

Ni Tesla ni Musk han publicado cuántos kilómetros recorre el Robotaxi entre las 22:00 y las 23:00. Tampoco cuántas mascotas se ha encontrado en la calzada ni cuántas veces ha frenado para esquivarlas. Sin esos datos, la mejora a la que aspira Musk no se puede medir desde fuera.

El horario de las 23:00 es el que fijó la publicación del 3 de octubre y solo se refiere a Austin. Las dos publicaciones oficiales no dicen si otras ciudades tendrán la misma franja. Tampoco cuándo se ampliará más allá de esa hora.

OKDIARIO publicó un reportaje sobre el Cybercab de Elon Musk, sin volante ni pedales, el vehículo que Tesla presenta como el futuro de su flota.

Las publicaciones se difundieron en X el 3 de octubre de 2026. Salieron de la cuenta oficial de Tesla Robotaxi y del perfil de Elon Musk.

Crédito de la imagen: Tesla.