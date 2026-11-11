Más de 2,6 millones de horas de vuelo y más de 300 aparatos en 28 países: así es el helicóptero presidencial S-92A+ que Corea del Sur ha elegido

Sikorsky, la filial de helicópteros de Lockheed Martin, entregará el modelo S-92A+ a la Fuerza Aérea de Corea del Sur. La compañía anunció el 6 de noviembre de 2026, desde Stratford (Connecticut), que ha sido seleccionada para esa tarea. La familia S-92 suma más de 2,6 millones de horas de vuelo y más de 300 aparatos en 28 países.

El nuevo helicóptero presidencial surcoreano llega dentro del programa Presidential Helicopter II. La nota de Lockheed Martin no precisa cuántas unidades incluye el encargo. Tampoco indica su precio.

Tres S-92 desde 2007

Seúl conoce bien este aparato, porque su fuerza aérea recibió tres S-92 en 2007. Durante casi dos décadas los ha empleado para el transporte presidencial. En el país, el modelo también ha servido en la Guardia Costera y en el Cuartel General Nacional de Rescate 119.

«Nos sentimos profundamente honrados», declaró Wonik Lee, responsable de Lockheed Martin en Corea del Sur. Según Lee, la experiencia acumulada con el S-92A sostendrá esta misión «con los más altos niveles de seguridad y fiabilidad».

La relación de Lockheed Martin y Sikorsky con el país supera los 70 años, según la compañía. Incluye los programas Black Hawk, Seahawk y S-92. Corea del Sur prepara además sus submarinos nucleares, otro de sus grandes proyectos de defensa.

KAEMS completará el equipamiento

Parte del trabajo se hará en territorio surcoreano. Allí, Korea Aviation Engineering & Maintenance Service, conocida como KAEMS, completará el equipamiento de misión de los aparatos.

Esta empresa pertenece a Korea Aerospace Industries, el grupo vinculado al caza KF-21 surcoreano. El contrato añade equipos especiales de misión y repuestos críticos. También cubre representantes técnicos sobre el terreno.

Para vuelos de este tipo, el folleto de Sikorsky para jefes de Estado destaca una cabina silenciosa. Su altura permite permanecer de pie, y a bordo hay comunicaciones de voz y datos. El interior se adapta a cada cliente, incluso con materiales de origen local.

544 kilos más de margen

Las novedades del S-92A+ afectan a los motores, a la estructura y a la caja de cambios principal. Esa pieza transmite la potencia de las turbinas al rotor. La nota de marzo de Sikorsky atribuye a la nueva caja Fase IV una vida mínima superior a 6.000 horas de vuelo.

Según Sikorsky, la caja lleva una lubricación auxiliar. Su función es que el helicóptero pueda terminar el vuelo si falla la presión del aceite principal. Los motores GE CT7-8A6 conservan mejor la potencia con calor y a gran altitud.

Con esos motores y una estructura reforzada, el peso máximo bruto sube hasta 12.565 kilos. El margen adicional equivale a 544 kilos, disponibles para carga o combustible.

Doce aparatos al año

En Stratford y en Owego, en el estado de Nueva York, Sikorsky está aumentando la producción del S-92A+. Ambas plantas podrán fabricar hasta 12 unidades anuales. Stratford hará la caja principal, las palas y las transmisiones, y Owego se ocupará del montaje.

«Estamos incorporando capacidad adicional para atender la demanda prevista», afirmó en marzo Rich Benton, vicepresidente y director general de Sikorsky. Toda la producción de S-92 pasará al estándar A+. En 2025, la empresa entregó dos S-92A a clientes de transporte de jefes de Estado en Asia y Oriente Medio.

Siete minutos con Eisenhower

Según la compañía, sus helicópteros han llevado a todos los presidentes de Estados Unidos desde 1957. Su reportaje sobre Marine One sitúa el origen en Newport, Rhode Island. Dwight Eisenhower estaba de vacaciones allí y debía volver a Washington con urgencia.

Un ayudante propuso entonces usar un UH-34 de los marines, de guardia para emergencias. El vuelo hasta la base donde esperaba el Air Force One duró siete minutos. En coche habría tardado dos horas, y en barco, 40 minutos.

En la actualidad, el S-92 sirve de base al VH-92A Patriot del Cuerpo de Marines. De la planta de Owego han salido 23 unidades de este modelo. Sikorsky, por su parte, también ha desarrollado la tecnología de un Black Hawk sin piloto.

Seúl sin fecha de entrega

Lockheed Martin no ha publicado el número de helicópteros, el importe del contrato ni la primera entrega. La imagen del aparato sobre la capital surcoreana es, además, una recreación de la propia Sikorsky.

En marzo, la compañía contó que un decimocuarto país había encargado dos aparatos para jefes de Estado. No lo identificó, de modo que ese pedido no puede atribuirse a Corea del Sur.

Aquel mes, la caja Fase IV afrontaba sus últimas 200 horas de pruebas de resistencia. La nota de noviembre no aclara si ya han terminado.

Las cifras de horas de vuelo y la disponibilidad media superior al 90 % también proceden del fabricante. Ninguna de las notas consultadas incluye una evaluación independiente. Tampoco recogen declaraciones de la fuerza aérea surcoreana.

La nota se ha publicado en la sala de prensa de Lockheed Martin el 6 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Sikorsky, una empresa de Lockheed Martin (recreación).