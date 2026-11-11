¿Quién financia UGT y CCOO? Han recibido más de 550 millones de euros desde que gobierna Sánchez

UGT y CCOO habrían acumulado más de 569 millones de euros en ayudas públicas entre los años 2018 y 2025, según un análisis de las subvenciones concedidas a ambas organizaciones, sus federaciones, estructuras territoriales y entidades vinculadas.

Esta cifra pone el foco en la financiación de los dos principales sindicatos españoles, coincidiendo con la huelga general del miércoles 11 de noviembre siendo ambas las protagonistas de la misma, entre otras.

El volumen de fondos públicos atribuido a estas entidades supera los 550 millones de euros durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque el dinero no procede de una única partida presupuestaria ni de la Administración central, sino que esas ayudas incluyen subvenciones de diferentes administraciones públicas y programas destinados a formación, cooperación, empleo y otras actividades.