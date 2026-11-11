Cabe un Boeing 737 y seis ventiladores de 12,2 metros empujan el aire: así es el túnel de viento más grande del mundo, que la NASA tiene en California

El túnel de viento más grande del mundo está en el Centro de Investigación Ames de la NASA, en California. Su sección de ensayo mide 24,4 por 36,6 metros y tiene sitio para un Boeing 737 a tamaño real. Seis ventiladores de 12,2 metros de diámetro mueven el aire, cada uno con un motor de 22.500 caballos.

La NASA recoge esas cifras en una ficha sobre sus túneles de viento, firmada por Abby Tabor en mayo de 2020. La instalación se llama Complejo Nacional de Aerodinámica a Escala Real (NFAC, por sus siglas en inglés). Hoy la gestiona y la opera la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Seis hélices de 12,2 metros

Un túnel de viento hace circular aire alrededor de un objeto inmóvil, que se comporta así como si volara. Los ingenieros miden su estabilidad en la sección de ensayo, una parte más estrecha del conducto.

En la fotografía oficial, dos personas junto al ventilador número 5 dan idea de la escala. Los seis motores suman 135.000 caballos, la potencia total que cita un informe técnico de la agencia.

Dos secciones y dos velocidades

La toma de aire equivale, según la NASA, a un campo de fútbol americano puesto de canto. Recuerda a otra obra colosal de la agencia, el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, con puertas de 139 metros.

El aire exterior cruza la sección grande a un máximo de 185 km/h. La otra sección, de 12,2 por 24,4 metros, alcanza los 555 km/h.

Unas persianas móviles y varios juegos de álabes deciden por cuál de las dos pasa el flujo. El informe técnico aclara que solo funciona una cada vez. La sección grande expulsa el aire tras usarlo, y la pequeña lo recircula en un circuito cerrado.

De 6.000 a 22.500 caballos

Las obras del túnel original empezaron en 1941, y la instalación entró en servicio en junio de 1944. Ya tenía seis ventiladores de 12,2 metros, aunque cada motor daba solo 6.000 caballos.

Una imagen de archivo de 1947 muestra aquel conducto en su punto más ancho, de 52,7 por 40,2 metros. Al fondo aparece un modelo de ala en flecha de casi 15 metros. Unos puntales lo sujetaban a unas básculas y, según la NASA, «volaba estando quieto».

Hasta 1980, el túnel acumuló más de 550 ensayos con varios cientos de aviones y maquetas. Entre ellas figuró un transbordador espacial a un tercio de su tamaño. Ames también analizó en sus túneles el bombardero XB-70 Valkyrie.

La agencia decidió en 1977 cambiar la propulsión y añadir la sección gigante. El expediente del distrito histórico de Ames fecha su construcción en 1982 y la inauguración del NFAC en 1987. El informe técnico sitúa su puesta en servicio en 1988.

Un paracaídas con destino Marte

En octubre de 2007 se probó aquí un diseño temprano del paracaídas de Mars Science Laboratory, la misión del róver Curiosity. Medía más de 50,3 metros de largo y se abría hasta casi 15,5 metros de diámetro. Solo le quedaban unos 3,8 metros libres hasta el suelo y otros tantos hasta el techo.

El inflado a baja velocidad reproducía las fuerzas de la entrada en la tenue atmósfera marciana. Por el mismo complejo han pasado también camiones, aerogeneradores y aeronaves militares y comerciales.

En noviembre de 2017 ocupó la sección menor un banco de pruebas de la NASA para rotores de hasta 15,2 metros. Sirve para observar el paso del despegue vertical al vuelo horizontal, clave para los futuros taxis aéreos.

Una cola de 757 retirada

Entre septiembre y el 4 de noviembre de 2013, la NASA y Boeing probaron aquí una cola auténtica de Boeing 757. Procedía de un cementerio de aviones en Arizona, según la nota de la NASA. Unos pequeños chorros de aire sobre el timón debían permitir futuras colas más pequeñas y ligeras.

«Las pruebas tuvieron éxito y la tecnología ya está lista para avanzar en beneficio de los viajeros», afirmó Thomas Edwards, director de aeronáutica de Ames.

Ensayo a escala real de la cola de un Boeing 757 en el complejo NFAC. Vídeo: NASA’s Ames Research Center

Ed Whalen, responsable del programa en Boeing, explicó que el equipo elegiría la mejor configuración para probarla en vuelo. Quería ver «cómo se comporta en el entorno de vuelo real», dijo.

Ningún 737 entero documentado

La NASA afirma que un Boeing 737 cabe en la sección mayor, pero sus páginas consultadas no recogen ningún ensayo con uno completo. Tampoco precisan la versión, y la familia ha crecido hasta el 737-10 de 230 plazas.

Los 185 km/h de esa sección quedan muy por debajo del crucero de un avión comercial. Su terreno son las fases lentas del vuelo. La NASA recuerda además que los ordenadores cubren más condiciones, aunque el túnel aporta medidas más exactas.

El título de mayor del mundo procede de la agencia y de su expediente de 2016. Ese documento precisa que la sección grande es el mayor túnel de circuito abierto. Las páginas consultadas no detallan qué ensayos tiene hoy en marcha la Fuerza Aérea.

La descripción del complejo se ha publicado en la web de la NASA.

Crédito de la imagen: NASA/Tom Trower.