76,7 metros de largo y a 3.104 metros de altitud: el Boeing 777-9 aterriza en Sucre para probar sus motores en un aire un 27 % menos denso

Un Boeing 777-9 aterrizó el martes 3 de noviembre de 2026 en el aeropuerto de Alcantarí, en Sucre (Bolivia). Iba a probar sus motores en gran altitud, según la Agencia Boliviana de Información.

La pista está a 3.104 metros sobre el nivel del mar. El avión mide 76,7 metros de largo y 71,8 de envergadura, según la ficha técnica de Boeing. Es el modelo más largo de la familia 777X.

Tres razones para elegir Alcantarí

El Ministerio de Obras Públicas de Bolivia da tres motivos para explicar la elección. El aeródromo tiene su certificación en vigor y cumple las condiciones físicas y técnicas de los ensayos. Además, cuenta con el apoyo de NAABOL, la empresa pública que gestiona la navegación aérea y los aeropuertos del país.

Mauricio Zamora dirige ese ministerio, que ve en la visita algo más que un ensayo. «La actividad representa una oportunidad para posicionar a Bolivia como escenario de referencia internacional para ensayos aeronáuticos en aeropuertos de altura», señaló el departamento.

Con dos clases de cabina, Boeing asigna al 777-9 entre 375 y 450 asientos. Su alcance llega a 14.820 kilómetros.

GE9X con menos oxígeno

Los dos motores del avión son GE9X, de GE Aerospace. El comunicado boliviano habla de evaluar el comportamiento de los motores en gran altitud.

A esa altura, unos 10.184 en la medida en pies que usa la aviación, el aire pesa menos. La atmósfera estándar internacional da una densidad cerca de un 27 % inferior a la del nivel del mar.

Con menos aire, un reactor empuja menos y el ala sustenta menos. El avión necesita entonces más velocidad y más pista para despegar con la misma carga.

Según el ministerio, estos ensayos dejan a los fabricantes ver cómo se comportan sus aviones en condiciones reales. Pone el foco en los aeropuertos por encima de los 3.000 metros.

Dieciocho técnicos de Airbus en abril

Airbus ya había usado esta misma pista en abril. Una delegación de 18 técnicos y pilotos llevó allí su A321XLR, según la nota del Ministerio de Obras Públicas. Probaron motores, presurización, navegación y climatización, además de maniobras de toque y despegue.

Aquella campaña sumó un día de operaciones en el aeropuerto Juan Mendoza, en Oruro. Fabrice Claude Rene Butin, piloto de la delegación, habló bien de Sucre. «El Aeropuerto Internacional de Alcantarí es un excelente aeropuerto para llevar a cabo este tipo de ensayos», dijo.

El Gobierno de Rodrigo Paz enmarca estas visitas en su política de cielos abiertos. Quiere atraer más operaciones de este tipo.

Frenos a 1.371 grados en California

Boeing ha contado otras pruebas del 777-9 en su web, como la de frenada máxima en la base aérea de Edwards, en California. El avión cargó su peso máximo de despegue y abortó la carrera a unos 352 km/h. Llevaba los frenos desgastados al 100 % a propósito.

«Es una de las pruebas más coreografiadas que hacemos», explicó Madison Strauss, directora de ensayos del 777-9, en esa información de la compañía. Los frenos superaron los 1.371 grados y los tapones fusibles se fundieron, tal como estaba previsto.

«No usamos los inversores de empuje, así que los frenos aportan el 100 % de la capacidad de detener el avión», detalló Matt England, ingeniero de ensayos en vuelo. Los equipos de emergencia esperaron cinco minutos antes de acercarse y enfriaron después ruedas y frenos con agua.

Heather Ross, piloto del proyecto, resumió así la campaña: «No hay realmente ningún sistema que no hayamos probado».

En verano, los meteorólogos de Boeing buscaron nubes con agua sobreenfriada sobre el oeste de Estados Unidos y Canadá. El avión las cruzó varios días para comprobar cómo se forma el hielo. El último vuelo duró ocho horas y media.

Primera entrega fijada para 2027

En sus resultados del tercer trimestre, publicados el 27 de octubre, Boeing mantiene la primera entrega en 2027. La compañía dice que los vuelos de certificación del 777-9 siguieron avanzando.

Entre sus clientes figura el grupo IAG, que encargó 18 aviones 777-9 para British Airways. Las cuentas del fabricante también han dado otros titulares, como la salida de números rojos de su división de Defensa.

Sucre, sin datos de Boeing

Boeing no ha publicado por ahora ninguna nota sobre esta escala, así que todo lo conocido procede de las autoridades bolivianas. La página del programa 777X tampoco menciona Bolivia.

Nadie ha informado de cuántos días pasó el avión en Sucre, qué peso llevaba ni cuántos despegues hizo. Tampoco hay resultados. El comunicado no aclara si estos ensayos forman parte de la certificación o de una campaña propia del fabricante.

La información de la visita se ha publicado en la Agencia Boliviana de Información, el 3 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Ministerio de Obras Públicas (MOPSV), difundida por la Agencia Boliviana de Información (ABI).