La Audiencia Provincial de Madrid condena a Rocío Martínez, alias La Golosina a 18 años y medio de cárcel por amenazar y asesinar a Denisa Dragan de 17 el 25 de noviembre de 2018 en la localidad madrileña de Alcorcón. «Fui yo, pero estoy muy arrepentida», estas fueron las últimas palabras de la acusada desde el banquillo, antes de que el jurado popular la declarara culpable del asesinato por celos de Denisa. Esa confesión tardía durante el juicio le ha valido una rebaja en su condena.

La sentencia de culpabilidad se dicta sobre los hechos que el jurado popular considera acreditados partiendo del veredicto de culpabilidad que emitieron contra Rocío Martínez La Golosina por asesinato y amenazas continuadas, con los atenuantes de confesión tardía, dilaciones indebidas y trastorno psicológico leve.

Durante el juicio quedó demostrado que sobre las 22:00 horas del 25 de noviembre de 2018 Rocío dio una puñalada en el abdomen a Denisa Dragan tras llamar a la puerta de la casa donde se encontraba. La joven de 18 años sufría un ataque de celos contra Denisa Dragan, de 17 años, la anterior pareja de su novio Mario Taboada. Rocío le pidió a Mario que la llevara en coche hasta la casa de Denisa porque desconocía dónde vivía y una vez allí la asesinó, según ella, con una navaja que le proporcionó Mario.

El jurado encontró culpable por unanimidad a Rocío Martínez, pero dejó absuelto a Taboada de las acusaciones como cooperador necesario del crimen, formulada tanto por el fiscal como la acusación particular que representa a la familia de la víctima.

La Fiscalía solicitaba 15 años de prisión por el asesinato y 18 meses por las amenazas, pero reclamó que se le aplicase a la asesina el atenuante por confesión. Por su parte, Marcos García, abogado de la madre de Denisa pidió una condena de 21 años de cárcel por el asesinato y a tres años por el delito de amenazas, para Rocío. La defensa de «la golosina» reclamó 8 años de cárcel por el asesinato y cuatro meses por amenazas.

En sus declaraciones policiales y judiciales, Rocío Martínez confesó que clavó a la joven una navaja en el abdomen, pero dijo que fue durante un forcejeo, aunque el cuerpo de Denisa no tenía heridas defensivas, e insistió en que no tenía ninguna intención de matarla, culpando a Mario por llevarla hasta su casa y darle una navaja abierta. La agresora está diagnosticada de trastorno límite de personalidad, una patología que no la exime de responsabilidad penal.

El abogado de la madre de Denisa, Marcos García, ya anuncia que recurrirá la sentencia y no descarta pedir la anulación del juicio. La familia de la víctima no está de acuerdo con la escasa pena que, a su juicio, fija la sentencia para Rocío. Aún más, están indignados por la absolución de Mario Taboada, al que consideran cooperador directo en el crimen.