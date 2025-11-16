Muere un montañero de 45 años al despeñarse 400 metros en la sierra de Gradura (Asturias)

Un montañero ha fallecido este domingo 16 de noviembre tras despeñarse entre 300 y 400 metros cuando se encontraba en la sierra de Gradura, frente al sector de escalada del Covachón, en el concejo de Asturias de Teverga. Un escalador dio el aviso al Centro de Coordinación de Emergencias a las 13:04 horas, el cual vio al hombre caer.

De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, con helicóptero medicalizado del SEPA y efectivos del parque de Proaza con furgón multisocorro. En la zona, los equipos practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) e inmovilizaron al montañero. Después le trasladaron en una grúa hasta la aeronave medicalizada para llevarle al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Durante el traslado, el montañero falleció. El helicóptero aterrizó en la depuradora de Entrago, donde la Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo.

La intervención se dio por finalizada a las 15:20 horas, mientras que los bomberos de Proaza regresaron a su base a las 15:05 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso al SAMU y a la Guardia Civil.

El concejo de Teverga es eminentemente montañoso, con fuertes pendientes y tres valles profundos —Valdesampedro, Valdesantibanes y Valdecárzana— donde se asienta la mayor parte de la población. Rodeando estos valles se encuentran importantes elevaciones: la sierra de Sobia al este, los montes de Carroceda al sur, el cordal de La Mesa al oeste y el monte de Peña Cruzada, Santa Cristina y el puerto de Marabio al norte. En la zona meridional, los picos más altos alcanzan casi los 2.000 metros, destacando La Ferreirua, Piedras y Las Navariegas, lo que explica la peligrosidad de las rutas de montaña en la región.

El sector de escalada del Covachón, donde se produjo el accidente, es conocido por sus rutas verticales y desplomes, que requieren experiencia y equipo especializado, lo que aumenta la dificultad de las operaciones de rescate y el riesgo para los montañeros.