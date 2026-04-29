Muere un hombre tras ser apuñalado en plena calle en Ibiza
La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria por una incisión con arma blanca
Un hombre de 30 años ha muerto tras ser apuñalado. Los hechos han ocurrido en plena vía pública del municipio de Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza, junto al bar El Campito. El atacante se ha dado a la fuga.
La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria y los facultativos desplazados no han podido reanimarlo. Así lo ha informado el servicio de atención médica urgente 061.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 16:47 horas y se han movilizado con una ambulancia de soporte vital avanzado.
El apuñalamiento se ha producido junto al bar El Campito, ubicado en el núcleo turístico de la zona. Los sanitarios se han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una incisión con arma blanca en el hemitorax izquierdo.
A pesar de los intentos de estabilización, finalmente el hombre ha fallecido. Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Policía Local de Sant Josep. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y de la búsqueda del agresor, que se ha dado a la fuga.
