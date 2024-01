Al menos nueve heridos en un ataque con ácido en Londres

Al menos nueve personas han resultado heridas este miércoles tras un ataque con ácido en el sur de Londres, en el distrito de Clapham. Entre las víctimas por el presunto lanzamiento de sustancias corrosivas se encuentran varios menores. Por el momento no se han realizado detenciones.

Según apuntan medios locales, una mujer y dos niños han sido atendidos por los servicios de la Brigada de Bomberos de Londres, que les han prestado atención médica después de que se arrojara ácido sobre ellos. Otras seis personas, tres ciudadanos y tres agentes de la Policía, han resultado heridas tras acudir en su ayuda.

A woman and two children were injured in a suspected corrosive substance attack in Lessar Ave #Lambeth #SW4 this evening.

An extensive crime scene is in place & the police helicopter is up while we investigate.

Can you help us? ☎️ 999 ref 7790/31 Jan.https://t.co/7XBegU8wSg

— Lambeth Police | Central South BCU (@LambethMPS) January 31, 2024