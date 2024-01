Abaten a un hombre tras irrumpir con una ballesta en una vivienda de Londres

La Policía de Londres ha abatido a un hombre de unos 30 años con una ballesta después de que irrumpiera en una vivienda del barrio londinense de Southwark, en el sureste de la capital británica.

Las autoridades recibieron un aviso en torno a las 05:00 horas de este martes que alertaba de que un hombre ha entrado en una vivienda con varias armas, entre las que se encontraba una ballesta, y amenazando a las personas que se encontraba en el interior del domicilio.

Los agentes intentaron dialogar con el hombre armado, pero ante la negativa del asaltante de cesar en su actitud, abrieron fuego contra. Hasta la zona se desplazaron los servicios de emergencia, que intentaron reanimarle sin éxito.

La Policía ha abierto una investigación interna para esclarecer las causas del suceso y ha prometido plena cooperación con estas pesquisas, si bien ha recordado que todos los agentes cuentan con información específica y abren fuego en «muy pocas ocasiones».

A man died after being shot by armed officers responding to calls for help from occupants of an address in #Southwark.

We understand the local community will be concerned by this incident and the matter has been referred to the #IOPC

Read more 👇https://t.co/KTAZFxuoJ7

— Southwark Police | Central South BCU (@MPSSouthwark) January 30, 2024