La juez de Martorell llama a declarar a la terapeuta de los Andic, la misma que en su último auto señalaba a la mujer como sospechosa de participar directa o indirectamente en el presunto crimen de Jonathan Andic a manos de su hijo. Un homicidio, según la juez, motivado por la «obsesión del hijo de la víctima por el dinero».

La instructora del caso Mango quiere aclarar el papel de la terapeuta en la relación padre e hijo porque, en una resolución anterior, según los datos de los Mossos, aseguró que podría haber «incitado» a Isak Andic a dar la herencia en vida a su hijo para cerrar sus desavenencias.

Todo esto, a pesar de que la defensa de Jonathan Andic, liderada por el penalista Cristóbal Martell, ya explicó que Jonathan Andic renunció a que su padre le adelantara la herencia después de pedirlo. «Difícilmente eso podría convertirse en un móvil para este presunto homicidio que en realidad fue un accidente», explican fuentes cercanas a Jonathan Andic.