La juez llama a declarar a la terapeuta de los Andic, sospechosa en la muerte del fundador de Mango
La investigación cree que la terapeuta "pudo incitar a Jonathan Andic" a pedir su herencia en vida
La defensa de Jonathan Andic ya explicó que el investigado nunca cobró su herencia en vida
El entorno de Jonathan Andic acusa a los Mossos de ocultar 39 segundos que demuestran que Isak sufrió una caída
Jonathan Andic advierte a la juez que pedirá la nulidad del caso si sigue acusándole de la muerte de su padre
La juez de Martorell llama a declarar a la terapeuta de los Andic, la misma que en su último auto señalaba a la mujer como sospechosa de participar directa o indirectamente en el presunto crimen de Jonathan Andic a manos de su hijo. Un homicidio, según la juez, motivado por la «obsesión del hijo de la víctima por el dinero».
La instructora del caso Mango quiere aclarar el papel de la terapeuta en la relación padre e hijo porque, en una resolución anterior, según los datos de los Mossos, aseguró que podría haber «incitado» a Isak Andic a dar la herencia en vida a su hijo para cerrar sus desavenencias.
Todo esto, a pesar de que la defensa de Jonathan Andic, liderada por el penalista Cristóbal Martell, ya explicó que Jonathan Andic renunció a que su padre le adelantara la herencia después de pedirlo. «Difícilmente eso podría convertirse en un móvil para este presunto homicidio que en realidad fue un accidente», explican fuentes cercanas a Jonathan Andic.
Llaman a las hermanas y a la pareja
La juez Raquel Nieto también ha citado a una decena más de testigos que ya declararon ante los Mossos cuando la causa estaba secreta. Estos testigos son las hermanas de Jonathan, Sarah y Judith Andic Raig. También la pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth, a quien llamó primero Jonathan Andic el día en que su padre cayó por un barranco cuando caminaban juntos por un camino de Montserrat, y Toni Ruiz, consejero delegado de Mango.
La jueza de Martorell también ha aceptado la petición de la fiscal de que los investigadores hagan una reconstrucción de la caída de Isak Andic, que acusación y defensa interpretan de forma opuesta.
Finalmente, la investigadora también ha pedido el historial médico del fundador de Mango para aclarar si la víctima padecía artrosis en ambas rodillas y esto pudo provocar que tropezara y cayera al vacío sin tiempo de reaccionar. La defensa ha hecho público un vídeo en el que el fundador de Mango, ahora fallecido, tropezaba a la entrada de un evento mostrando dificultades para reaccionar y evitar la caída.