Son las imágenes de los drones de la Guardia Civil de la «caza» de un ladrón que llevaba un año fugado para evitar entrar en la cárcel por robos en viviendas. Al verse descubierto, el ladrón huyó a la carrera entre través de los cultivos desencadenando una persecución por tierra y aire que culminó con su detención.

La operación Litri se inició cuando la Guardia Civil recibió la orden de atrapar al veterano ladrón, sobre el que un juzgado de Murcia había dictado una orden judicial de detención e ingreso en prisión por varios delitos de robo en vivienda.

Los agentes de la Guardia Civil consiguieron averiguar que el ladrón cambiaba frecuentemente de escondrijo y recibía apoyo de conocidos y familiares que le facilitaban el alojamiento desde hacía meses.

El ladrón estaba en una finca familiar

Finalmente, la Guardia Civil localizó al ladrón reincidente en una casa de campo del municipio de Cieza propiedad de un familiar del fugado.

El juzgado liberó el mandamiento de entrada y registro en la vivienda y la Guardia Civil, previsora al tratarse de una zona de cultivos, acudió con un equipo de drones para prestar apoyo a los agentes de la investigación y de los equipos de seguridad ciudadana.

Tal y como sospechaban, al verse descubierto, el ladrón escapó a la carrera en una zona de difícil acceso y perseguido por los guardias. Los drones apoyaron la persecución sin perder de vista al fugado que cruzaba fincas y saltaba vallas a un buen ritmo de carrera.

Poco a poco, los guardias consiguieron acorralar al ladrón entre los cultivos y árboles frutales, y detenerle sin que se produjeran heridos.

El detenido ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. Se trata de un ladrón de viviendas, multirreincidente y de origen español.