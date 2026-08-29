Un conductor de un vehículo VTC ha sido detenido en Usurbil (Guipúzcoa) acusado de agredir sexualmente a una mujer que había solicitado sus servicios para desplazarse a esta localidad.

Todo ocurrió el pasado miércoles por la noche, sobre las 23:30 horas. La víctima, una joven de 23 años, solicitó el servicio de un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) para que la llevara hasta Usurbil, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Cuando llegaron al destino que había solicitado la joven, el conductor comenzó a comportarse «de manera extraña» y a dar vueltas con el coche «sin sentido», mientras realizaba preguntas personales a la clienta y bloqueaba las puertas del vehículo.

La mujer, muy nerviosa y preocupada, mandó un mensaje a un amigo para contarle lo que estaba pasando con el conductor. Él aparcó el coche y empezó a realizar tocamientos a la chica, a la que llegó a dar un beso en la cara y sobre la que intentó abalanzarse.

El amigo de la víctima, al ver el mensaje, llamó por teléfono a la joven. El conductor se asustó y salió del vehículo, por lo que las puertas se desbloquearon y la mujer pudo escapar a toda velocidad. El agresor la persiguió pero la joven logró alertar a un familiar que fue a buscarla.

La víctima fue inmediatamente a la comisaría de la Ertzaintza de Hernani e interpuso una denuncia.

El presunto agresor, de 37 años, fue arrestado este viernes, es su primera detención, y será puesto a disposición judicial cuando concluyan las diligencias policiales. Está acusado tanto de agresión sexual como de detención ilegal.