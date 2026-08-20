Terror en Ibiza: retiene a una turista en una casa y abusa sexualmente de ella tras una noche de fiesta juntos

Terror en la noche de Ibiza. La Policía Nacional ha detenido a un hombre retener a una joven de nacionalidad extranjera en una vivienda y agredirla sexualmente tras conocerla de madrugada en un local de ocio nocturno de la isla.

Una rápida e intensa investigación judicial y policial ha culminado con la detención de un hombre en Ibiza como presunto autor de un delito de agresión sexual y detención ilegal. La víctima es una joven de nacionalidad extranjera que se encontraba en la isla balear realizando una estancia temporal.

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del pasado domingo 9 de agosto. La denunciante conoció al investigado en un conocido establecimiento de ocio nocturno en la ciudad de Ibiza. Tras entablar contacto, ambos continuaron la noche desplazándose por diferentes locales de la zona.

Fue al finalizar la velada cuando la situación dio un giro drástico. Según la denuncia interpuesta por la joven, el hombre la trasladó a bordo de un vehículo hacia una vivienda ubicada a las afueras del núcleo urbano. Fue en ese inmueble donde presuntamente la retuvo contra su voluntad y perpetró la agresión sexual.

La resolución del caso supuso un reto de elevada complejidad logística y operativa para las fuerzas de seguridad. La víctima permaneció apenas 24 horas en territorio ibicenco antes de desplazarse hacia un municipio de la península donde reside actualmente. Esta rápida partida complicó el arranque de las indagaciones.

Pese a las dificultades geográficas, los agentes del Grupo de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza asumieron el caso con máxima prioridad.

Los investigadores desplegaron un minucioso trabajo de campo para reconstruir paso a paso el itinerario y los movimientos realizados tanto por la víctima como por el sospechoso durante esa madrugada, analizando al detalle las pruebas y datos aportados en la declaración.

Fruto del rastreo de las pesquisas, los agentes de la UFAM identificaron y localizaron con éxito al presunto agresor, así como el vehículo presuntamente empleado para el traslado de la joven.

El individuo fue inmediatamente arrestado y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras la Policía Nacional mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer el caso por completo.