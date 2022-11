Vanessa, la cuñada de José Enrique Abuín -alias El Chicle- ha asegurado que la agredió sexualmente «cuchillo en mano» y le dijo que lo hacía «por chivata». Lo ha hecho en el juicio que se celebra este martes en la Audiencia Provincial de La Coruña.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge el proceso contra El Chicle -culpable del asesinato de Diana Quer- por una supuesta agresión sexual el 17 de enero de 2005, una cuestión que él ha negado, mientras que la víctima, su cuñada, ha mantenido su versión. La Fiscalía y la acusación particular piden para él 15 años de prisión.

Su cuñada en aquel momento era menor de edad y estudiaba un ciclo de formación profesional, por lo que el día de los hechos se dirigía al instituto cuando el acusado la llamó y le dijo que no cogiese el autobús, que la iba a recoger para darle veinte euros al padre de ella, suegro de él.

«Le dije: ‘vete a casa y dáselos’. Él me dijo si lo acompañaba a sacar el dinero al cajero a Rianjo y yo dudé, pero al final subí», ha explicado, aunque una vez en el coche, tras parar en el cajero, él tomó otra dirección, aunque no recuerda bien el camino porque «no era de día». «Cuando llegamos allí cerró el coche, yo no podía salir porque tenía las puertas cerradas. Me cogió el móvil, lo miró y se lo guardó. Después me sacó un cuchillo o navaja y me amenazó. Me dijo que me desnudara», ha proseguido.

Tras esta agresión, según el auto de procesamiento y el escrito de calificación Fiscalía, la dejó en las inmediaciones del instituto, «no sin antes advertirle de que, si lo denunciaba, mataría a su hermana, a su hija y luego iría a por ella y a por sus padres».

En el juicio de este martes, la cuñada de El Chicle ha declarado que en ese momento se quedó «inmóvil» y que «sólo deseaba que acabara pronto» para irse de allí.

En cuanto a su relación con él, ha apuntado que era «normal antes de los hechos» y que, tras lo sucedido, aún a día de hoy se encuentra «mal». Así, ha explicado que todavía siente «vergüenza». «No soy capaz de hablar de ello», ha sentenciado.

En el juicio, han declarado ya varios testigos como la primera amiga a la que la cuñada de Abuín se lo contó y una hermana de ésta, que han ratificado que les contó lo sucedido llorosa y con temor a denunciar porque su cuñado la había amenazado.

«No se trataba en la familia, era un tema oculto», ha señalado la hermana, que ha reconocido que El Chicle por el caso de Diana Quer les pidió que mintieran y ratificó con un «sí» que lo hicieron, a preguntas del fiscal.

El Chicle

Antes de comenzar a declarar, El Chicle ha pedido que se le quitasen las esposas. «No soy agresivo», ha manifestado antes de decir que declararía lo que recordase.

Asimismo, ha rechazado haber visto esa mañana a su cuñada y ha manifestado que no tenía dinero y que fue a la entidad bancaria para pedir «un anticipo» pero que no estaba el director. «No tenía ni para comer ni para pagar la gasolina», aunque antes hizo, ha explicado, una parada en el cementerio como parte de su relato sobre lo que hizo en esas horas cuando presuntamente habría agredido sexualmente a su cuñada.

A preguntas de su defensa, ha asegurado que el coche lo limpió el fin de semana, descartando que tratarse de eliminar alguna prueba justo antes. También rechazó que llevase algún tipo de arma en el vehículo, por el uso de un cuchillo que, según la acusación, usó para amenazar a su cuñada.

Sobre su relación con su cuñada, ha dicho que era «tensa» después de que su mujer le preguntase a él si «se había propasado con ella», en relación a unos tocamientos anteriores a los hechos que se juzgan y que Abuín ha negado.

Juan Carlos Quer

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, ha asistido a este juicio contra El Chicle y, a las puertas de los juzgados, ha recordado que los hechos que se encausan en esta vista «son de hace 17 años» y si el acusado hubiera estado en prisión «la vida de Diana no habría, desafortunadamente, finalizado del modo en que finalizó».

Además, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha denunciado «cuanto ante un violador, un agresor sexual o un pederasta, la justicia no llega, llega tarde o llega mal, siempre hay víctimas inocentes que van a pagar las consecuencias de esos errores de nuestro sistema legal».

Por otro lado, Juan Carlos Quer ha asegurado que el deseo de su hija habría sido poder asistir a este juicio «prestando su apoyo a la tercera víctima conocida de este asesino y depredador sexual» y «en su nombre» ha acudido él para «intentar darle voz, que ella también esté presente en la sala y que se haga justicia». «Ojalá que no se volviera a repetir», ha apostillado.