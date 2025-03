Un mes después de la detención de un cura del colegio Highlands El Encinar en Madrid, la nueva directora del colegio se ha presentado ante las familias del centro admitiendo todos los errores cometidos por el colegio que rodearon los seis casos de presuntas agresiones sexuales a seis niñas menores de siete años.

La nueva directora asume que el colegio no hizo caso a los padres que llevaban años pidiendo la expulsión del cura ahora detenido por agresión sexual. También admite que el centro no hizo cumplir el código de conducta del colegio que prohibe dar regalos a los niños y que un adulto se quede a solas con los menores. La dirección del centro pide perdón a los padres de las víctimas «por llegar tarde y mal a su encuentro».

«Quiero pedir perdón por nuestros errores, por los de esta familia de la que formo parte, y que ahora me confía la dirección de este colegio. En su nombre pido perdón por no haber actuado ante las inquietudes de quienes pedíais la salida de nuestro ex capellán por su pasado vinculado a Marcial Maciel, por salir tarde y mal al encuentro y sufrimiento de las personas que habéis denunciado hechos muy graves, por no haber hecho cumplir con determinación el código de conducta», asegura la nueva directora Marilú Álvarez a las familias.

Referencias a otros casos de pederastia

Los padres protestaron durante años por la presencia en el colegio del cura ahora detenido y que fue la mano derecha del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, condenado por agresiones sexuales a menores.

Ahora, la dirección del centro no ha evitado hacer referencia al pasado de la congregación: «Pido perdón por no haber asumido todavía todas las lecciones de nuestra historia y que esto haya generado más sufrimiento. Pido perdón a todas las personas a las que hemos herido, sobre todo a las familias más afectadas y a quienes no hemos sabido escuchar, o acompañar. Os expreso mi deseo sincero de estar a vuestro lado, con todo el apoyo y el respaldo que podamos brindaros».

Tras la dimisión del anterior director que ignoró todas las alertas y se empecinó en mantener al cura detenido por agresión sexual a las menores, la nueva directora dibuja en su comunicado a las familias la situación que se vive en el centro: «Estas últimas semanas han sido muy difíciles y dolorosas para todos, especialmente para las familias más afectadas. Lo que me brota del corazón es el deseo de abrazaros a cada uno de vosotros y a vuestras familias por el dolor y el cansancio que habéis experimentado».

La nueva directora ofrece espacios de diálogo con las familias «desde el compromiso con la verdad, la justicia y la sanación de nuestra institución, aunque haya quedado herida y desacreditada por los terribles hechos denunciados».

El colegio promete cumplir con las demandas de los padres que exigían mayor colaboración para destapar nuevos casos de abusos; «Os pido a todos que por favor sigamos colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de estos hechos, y de cualquier otro del que podáis tener noticia. Que todo salga a la luz, porque solo en la luz va a poder sanar. Podéis contar conmigo».

Finalmente, la dirección promete convertir el centro en «un espacio seguro» implementando todas las medidas que se deriven de la auditoría externa que ha puesto en marcha el colegio Highlands El Encinar.

La directora se despide pidiendo serenidad a los padres para recuperar la normalidad en pos del bienestar de los menores y se dirige especialmente a los profesores agradeciendo su trabajo y recordando «el aplauso que os dieron las familias en la reunión del pasado 10 de marzo».

Las familias de las víctimas del cura detenido por agresión sexual esperan un mayor apoyo por parte de la nueva dirección que, al revés que el ex director ya dimitido, sí se ha puesto en contacto con los afectados.