«Estoy cansada de que me hagan bullying, no lo soporto». Éste es el desgarrador testimonio que se puede leer en la carta de despedida a sus familiares, escrita de puño y letra de Alana, la gemela argentina que se mató tirándose del balcón de su casa del tercer piso junto con su hermana en el pueblo de Sallent en Barcelona (Cataluña) el pasado martes. La pequeña había pedido a su entorno que le llamaran Iván, ya que sentía que era un niño. Sin embargo, Alana sólo obtuvo burlas y humillaciones en el colegio donde recibía clase: «Yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir», añade la nota sobre la decisión de poner fin a su vida ante el terrible acoso que sufrió por parte de sus compañeros dentro y fuera de clase cuando no estaban bajo la supervisión de los profesores en el Institut Llobregat. Entre las burlas a Alana, sus compañeros le humillaban llamándole «Ivana», ya que le acosaban diciendo que siempre iba a ser una niña, por su procedencia y no hablar catalán, según los testimonios de los familiares y vecinos.

Desde el Observatorio contra la Homofobia de Cataluña han calificado como «asesinato social» el suicido de Alana. En el marco de su investigación, la Policía ha tomado declaración a familiares de las gemelas, a su entorno, a sus amigos y a los responsables del instituto en el que estudiaban para tratar de aclarar lo ocurrido.

En otra carta, cada una escribió una despedida, su hermana Leila, que se recupera en el hospital Parc Taulí de Sabadell, dedica unas palabras a sus padres y al resto de su familia, a los que pedían perdón por sus intenciones de quitarse la vida tras sufrir acoso escolar: «Disculpas a todos, ustedes saben lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar donde ella quiere», se puede leer que escribe Leila, la cual ha sobrevivido a la caída.

Las cartas, que se encuentran en posesión de los Mossos d’Esquadra, constituyen una pieza clave para entender las motivaciones de las niñas. De momento, en una comparecencia pública, Josep González-Cambray, el Consejero de Educación de la Generalitat, ha anunciado la apertura de una investigación paralela a la que realizan los Mossos por parte de la unidad encargada de los casos de violencia y acoso escolar. «El centro no había detectado en ningún caso una problemática relacionada con el bullying», declaró González-Cambray.

La dirección del colegio al que asistían las gemelas, el Institut Llobregat de Sallent, se ha limitado a informar que ambas recibían orientación por parte del psicólogo del centro. Por su parte, el entorno de las pequeñas ha declarado que también eran objeto de burlas por su condición de extranjeras, una hipótesis que está siendo investigada por las autoridades junto con las cartas, citadas por el diario argentino La Nación. La familia residía en Sallent desde hace más de un año y medio y también contaba con un hijo varón de menor edad. Según su primo, Kevin, «era una familia feliz. Los dos padres trabajan».

El abuelo de las pequeñas, Gustavo Lima, ha corroborado que las pequeñas intentaron pedir ayuda en repetidas ocasiones. «Habían llamado hacía cuatro meses de madrugada para contarme que quería volver a Argentina por el bullying que sufría».