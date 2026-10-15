Un camión pierde su carga de estiércol en plena AP-7 y provoca el caos en plena hora punta

La carretera AP-7 en Subirats, dirección Tarragona, ha sido cortada este jueves después de que un camión perdiera su carga de estiércol, provocando el caos en plena hora punta. El desprendimiento sucedió a las 07:30 de la mañana por un accidente múltiple entre las localidades de Subirats y Gélida.

Los otros vehículos afectados fueron otros dos camiones y varios coches más. Según las primeras valoraciones, no se notifica ningún herido de importancia. La colisión ha afectado a otros dos camiones y varios turismos más. Por el momento, no se ha notificado heridos de gravedad.

Atasco de 9,5 kilómetros

La vía sigue cortada entre Subirats y Gelida, en sentido Tarragona. La autopista soporta una retención de 9,5 kilómetros entre estas dos poblaciones, según informa el Servicio Catalán de Tránsito (SCT).

El SCT ha empezado el proceso de activación de grúas para quitar todos los vehículos implicados y están empezando con la limpieza de la zona para la rehabilitación de la autopista lo antes posible.

Rutas alternativas

En estos momentos, Tráfico recomienda a los conductores utilizar vías alternativas como la N-340, la C-32 de peaje y la A-2/C-15. El uso de estas rutas secundarias permite descongestionar el tramo principal afectado y garantizar un flujo de circulación más constante, evitando las retenciones prolongadas que suelen generarse durante las horas punta. Se aconseja a los usuarios planificar el trayecto con antelación, consultar las aplicaciones de tráfico en tiempo real y prestar especial atención a la señalización provisional desplegada en los accesos a estas carreteras.

Por otro lado, los servicios de movilidad y los agentes de tráfico mantienen una «vigilancia continua» en la zona para gestionar el volumen de vehículos desviados y responder con rapidez ante cualquier incidencia. Asimismo, se recuerda la importancia de extremar la precaución, mantener la distancia de seguridad y adecuar la velocidad a las condiciones de vías como la N-340 o la C-15, que presentan trazados y características diferentes a las de las autopistas habituales.