Los gruistas advierten que la asistencia en carretera registra un aumento de hasta el 20% de los retrasos, aunque culpan, entre otros, a las aseguradoras por pagarles poco. En concreto, la Alianza de Auxilio en Carretera, organización que representa a este sector, cree que las tarifas que abonan los seguros son «insuficientes» e «impiden la puesta a disposición de toda la flota de grúas disponibles». Si a esto se le suma el temporal de frío y lluvias que asola España desde hace unos días, el resultado es un grave problema para los usuarios.

La organización destaca que el incremento de incidencias atendidas por el sector del auxilio en carretera ha desbordado las previsiones iniciales, alcanzando prácticamente un 10%, lo que proyecta para el actual temporal mayores demoras o desatención en los servicios, principalmente en las áreas interurbanas y rurales, según fuentes de las asociaciones territoriales de empresas de auxilio en carretera.

Además, la gestión de los picos de atención por las empresas de auxilio en carretera se ve perjudicada por los «obsoletos centros de atención telefónica de las aseguradoras, plataformas de asistencia y clubes automovilísticos, los que se han mostrado insuficientes para atender dicha punta de solicitudes de servicios».

A juicio del sector de auxilio, los motivos de la bajada en la calidad media de la atención telefónica, quizá afectada por una mala gestión por bajas o festivos también en dichas plantillas, son los que han provocado las mayores esperas para la asignación de servicios y otras prestaciones accesorias, como, por ejemplo, la puesta a disposición de taxis, e instrucciones, incluso una vez la grúa ya se encuentra en el lugar del incidente.

Los gruistas en la carretera

La Alianza de Auxilio en Carretera advierte que «la insuficiencia de las tarifas que les abonan las aseguradoras impide la puesta a disposición de toda la flota de grúas disponibles», impidiendo que puedan estar todas las plantillas de conductores a disposición de las empresas, por lo que piden paciencia y disculpas a los usuarios al ser causas ajenas a su voluntad.

El portavoz de la Alianza de Auxilio en Carretera, Xavier Martí, ha asegurado que «la falta de actualización de las tarifas impuestas por aseguradoras, plataformas de asistencia y clubes automovilísticos se consolida en 2026, alejadas del importante aumento de costes sociales y fiscales, fuerza a muchas empresas a reducir sus flotas y plantillas, poniéndose en riesgo la seguridad vial y el interés general de los conductores, especialmente en las zonas no urbanas».

Por otro lado, el representante ha remarcado que «es preciso que se valore por las aseguradoras un incremento de las tarifas para acercarlas a precios de mercado suficientes como para mantener los costes de las empresas, y no poner en peligro su viabilidad económica».

Así las cosas, en pleno temporal de lluvias y nieve, los gruistas no se ven capaces de ofrecer la asistencia en carretera necesaria para cubrir todos los problemas que sufren los usuarios. Un problema por el que piden disculpas, al considerar que obedece a factores externos y no depende de su voluntad.