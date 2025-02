Los vecinos de Bailén se manifestarán pidiendo más seguridad y medidas más duras contra el clan okupa de los Caraquemadas tras una noche desatada de okupaciones y machetazos en la localidad andaluza. Hartos de los desmanes de este clan okupa en Bailén durante los últimos años, más de un centenar de vecinos se han concentrado este miércoles en el centro de la localidad. A continuación se han reunido con el alcalde para exigir más vigilancia y seguridad y una reunión con el delegado del Gobierno y la Guardia Civil.

En la localidad llevan años denunciando el clima de miedo que se vive en sus calles a causa de las amenazas, robos, okupaciones y agresiones que protagonizan los miembros del clan okupa de los Caraquemadas. Compuesto por más de una veintena de miembros, este clan okupa de Bailén lleva años viviendo en un edificio okupado que antes eran las oficinas de una empresa de cerámica ubicada en la antigua carretera de Madrid.

«Todo el pueblo les tiene miedo y agacha la cabeza cuando se cruza con ellos», así describen varios vecinos la situación que se vive en Bailén con este clan okupa. Estos vecinos también tienen una explicación para lo que está sucediendo: «Creemos que después de años les van a desahuciar de las oficinas de la empresa de cerámica y están intentando meterse en otras casas de Bailén al precio que sea, y necesitan varias porque son muchos».

Esa oleada de intentos de okupación que sufrieron los vecinos el pasado lunes es la que ha empujado a levantarse a los vecinos. Los hechos tuvieron lugar sobre las 21:30 horas,en la calle Plácido Fernández Viagas, cuando se recibió aviso del 112 por presunta usurpación de una vivienda. La Policía Local se personó en el lugar junto con Guardia Civil y llegaron a identificar a dos mujeres que ya habían roto la verja de entrada a la vivienda y se disponían a okuparla.

Machetazo a un vecino

Ante la oposición de los vecinos a esta y otros cinco intentos de okupación registrados esa noche, el clan okupa envió refuerzos a la zona. Los miembros varones del clan okupa llegaron en un monovolumen del que bajaron armados con machetes, como se aprecia en las imágenes que acompañan esta información.

Durante los forcejeos con los vecinos, uno de los miembros del clan okupa intentó asestar un machetazo en la cabeza a uno de los vecinos que pudo parar con la mano el golpe. «Me ha rajado un dedo con el machete, seis puntos de sutura me han dado, pero si no pongo la mano me abre la cabeza», comenta Antonio, el vecino herido, a OKDIARIO.

No acabó ahí la cosa. Encontrándose aún la patrulla de la Policía Local presente, se escucharon derrapes y voces. Eran los miembros del clan okupa intentando atropellar a los vecinos, hasta el punto de que se vieron obligados a meterse en los portales de la zona para no ser embestidos.

Allí mismo detuvieron a dos de los implicados acusados de lesiones por las agresiones con los machetes. A los arrestados no les importó el despliegue policial, y ya engrilletados y detenidos siguieron amenazando de muerte a los vecinos con frases como «Os vamos a quemar las casas con vuestras familias dentro, os vamos a rajar y a bebernos vuestra sangre».

El alcalde pide calma

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho (PP), junto al inspector jefe de la Policía Local, Juan Pedro García, ha hecho un llamamiento a la calma a la ciudadanía y ha adelantado que van a «convocar de forma urgente la Junta Local de Seguridad Ciudadana para adoptar cuántas medidas sean necesarias para resolver esta situación y devolver la tranquilidad a esta ciudad».

También ha transmitido «tranquilidad» a los vecinos porque «se está actuando de forma minuciosa con esta situación» y se seguirá trabajando para «dar el mejor servicio a nuestros vecinos de forma responsable y sin crear falsas alarmas».

Del mismo modo, ha trasladado su apoyo y agradecimiento a «todos los agentes de Policía Local que no han dejado de trabajar y asumen la responsabilidad, así como a los vecinos que ayudaron a la detención de estos delincuentes». Lo cierto es que los detenidos del clan okupa de Bailén ya están en libertad de nuevo y pueden volver a intentar okupar otras viviendas en las próximas horas.