“Existen indicios suficientes y razonables para atribuir la comisión de un presunto delito de asesinato consumado”. Así de tajante se mostró el instructor policial al firmar un documento de varias páginas que enumera la serie de indicios que la Guardia Civil ha recopilado contra Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez, en relación con su participación de la muerte de la tía de ésta, María Isabel Suárez. Ante semejante relación de indicios con respecto a un hecho tan grave, sorprende que Lorenzo y su mujer permanezcan en libertad, pero puede que se trate de una libertad efímera porque la intención de la familia de la víctima es pedir, en cuanto se le permita, que ambos vayan a prisión.

“Existen dos hechos objetivos: uno que hubo un envenenamiento que llevó a Isabel hasta la muerte y el otro que hubo un trato vejatorio contra la mujer que acabó perdiendo la vida”. Pedro Martín Pastor es el abogado de la familia de Isabel Suárez y es quién debería haber pedido que Luis Lorenzo y su mujer Arancha Suárez fueran inmediatamente enviados a la cárcel acusados de un delito de asesinato. Sin embargo, ambos están en libertad sin pasaporte y con la obligación de acudir a firmar al juzgado. “No se nos citó el día que fueron conducidos ante el juzgado de Arganda, pese a que estábamos personados en la causa, que, aunque fuera secreta, no nos incapacitaba para asistir a la declaración de los investigados”, explica el letrado de la familia de la mujer fallecida.

Lo cierto es que fue la propia familia de María Isabel la que impulsó esta investigación al constatar que no podía comunicarse con la mujer de 85 años a la que su sobrina se llevó de Grado, en Asturias, de manera precipitada, de un día para otro y sin avisar al resto de la familia. Isabel perdió la vida 3 meses después en casa de su sobrina, el mismo día que ésta y su marido, el actor Luis Lorenzo, se beneficiaron de varias trasferencias contra la cuenta de la mujer ya fallecida.

Nulidad

El letrado de la familia explica a OKDIARIO “el sufrimiento que le está causando esta situación no sólo por la pérdida de su familiar sino por estar conociendo el lamentable estado en el que se encontraba en Madrid”. Y es que eso es lo que más sorprende de esta historia. Las diligencias policiales a las que ha tenido acceso OKDIARIO ponen a prueba el estómago de quien las lee. A Isabel le dieron una existencia lamentable durante sus últimos 90 días de vida, en los que lo mismo la dejaban tirada en un restaurante de comida rápida durante horas que la dejaban sola cuando tuvo que acudir al médico por lo que parecía un ictus. “Su sobrina tenía que quedarse en casa haciendo los deberes con su hijo”, puede leerse en los informes policiales.

Por eso, sorprende tanto la situación procesal de Lorenzo y su mujer y por eso, el abogado de la familia tiene listas las palancas legales necesarias para revertir ese incomprensible hecho. “Lo que vamos a hacer es solicitar la nulidad del auto de libertad. Se levantó el secreto ese mismo día, el de la libertad, pero nosotros fuimos notificados el lunes siguiente”, explica el abogado de la familia, quien coincide en que tras haber tenido acceso a las actuaciones es más difícil entender la situación de libertad de ambos investigados.

Los indicios contra Lorenzo y su mujer son abundantes y sólo eso será lo que deba valorarse en sede judicial, pero las formas y los comportamientos de ambos protagonistas no deben pasarse por alto, y de hecho la investigación no lo hizo. Si algo activó las sospechas de la Guardia Civil es que cuando fueron a la casa de Lorenzo a interesarse por el estado de la tía Isabel tras haber denunciado su hermano, el actor les dijera que, a su casa, sin orden judicial, no entraban.

Más adelante, cuando fueron detenidos, la que se retrató fue Arancha Suárez, a quien dos agentes de la Guardia Civil, dos, no uno, escucharon decir esto: “Si llego a saber que pasa esto, hubiese incinerado a mi tía, así nadie se entera y nada de esto hubiese pasado, que no soy gilipollas. Yo solamente cumplí con su última voluntad, que era enterrarla en el pueblo junto a su marido”. Esta mujer llegó a justificar en una entrevista que usara dinero de su tía para cuidarla: “Encima que me ocupaba de ella no iba a pagarlo yo”. Ante esto, la familia de la víctima lo tiene claro: nadie le pidió a esta mujer que se llevara a su tía a Madrid, lejos de su familia y muy cerca de su muerte.