Es un vicio adquirido con los intermitentes y la DGT no va a tener piedad contigo: te caerán 200€ de multa

La DGT no va a tener piedad contigo, si haces esto con los intermitentes te puede caer hasta una multa de 200 euros. Los intermitentes son un sistema que quizás muchos conductores desconozcan, se trata de una herramienta con la que se consigue avisar al resto de los conductores de lo que está a punto de pasar. Por lo tanto, se anticipan a la maniobra y son una forma de dar indicaciones a los demás de lo que queremos hacer. Algo que quizás no muchos saben es la multa que puede caer si no los utilizas bien.

Los intermitentes son una medida de seguridad para el propio conductor del vehículo y los que lo rodean, son una ayuda en la conducción que supone una manera de determinar en qué dirección irá el vehículo. La realidad es que es un tipo de dispositivo que se usa mal en nuestro país, por la DGT no dudará en sancionar a todo aquel que no cumpla las normas.

Los intermitentes indican un giro o un cambio de carril, por lo que te ayudará a saber en todo momento la dirección de los que circulan contigo. De esta forma se respetan al máximo los carriles y se evita cualquier contratiempo que puede llegar al no ver correctamente estas luces de aviso.

Un mal uso de los intermitentes supone una sanción que puede llegar hasta los 200 euros. No solo por no usarlos cuando toca, sino por utilizarlos en los casos en los que la norma no dice nada, como en el caso de las retenciones. Cuando hay un frenazo brusco o una cola de coches, ponemos los intermitentes para advertir al resto de los conductores.

Este gesto no es correcto, por lo que conllevaría la correspondiente sanción y las consecuencias inmediatas para el conductor. Una sanción que podría suponer desde los 80 hasta los 200 euros. En esta operación retorno o en estos días en los que volvemos a la rutina nunca está de más reconocer que este elemento es esencial.

Los intermitentes avisan al total de la población de lo que está a punto de hacer un coche, cambiarse de carril o girar hacia la derecha o izquierda. Es importante respetarlos para asegurarse de que no haya ningún incidente en la circulación.