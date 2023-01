El verdadero motivo por el que Shakira no abandona a Piqué y se marcha a Miami

La resaca de la Bizarrap Mussic Session 53 apunta a ser muy larga, después del despelleje descarado de Shakira a su ex pareja, Gerard Piqué. La cantante colombiana se quedó bien a gusto después de ponerle voz a una producción en conjunto con el hombre de moda en la música hispana a nivel mundial, con muchos dardos al ex futbolista del Barça. Sin embargo, la realidad actual de Shakira va más allá de la canción y pasa por Barcelona, la misma ciudad en la que reside el padre de sus hijos, del que no podrá separarse, pese a sus deseos, en los próximos meses.

Después de confirmarse la ruptura con Piqué, Shakira dejó claras sus intenciones a la hora de comenzar una nueva vida, y estas pasaban por marcharse de Barcelona, donde había construido una vida familiar de ensueño, y pasar a residir en Miami. Allí, al otro lado del charco, además de poner tierra y mar de por medio con Gerard, la colombiana podría centrarse en su renovada faceta como cantante y estrella mundial, algo que no dejó nunca de ser, pero que ahora merced a sus colaboraciones parece haber relanzado si cabe con más fuerza.

Shakira tenía planeado marcharse a Miami en el comienzo de 2023, pero no ha podido hacerlo, ni podrá hasta nueva orden. La versión inicial, y que posiblemente colabore con la causa, es el estado de salud del padre de la cantante. William Mebarak, de 91 años de edad, reside actualmente en Barcelona, donde ha tenido que ser intervenido debido a un delicado momento, que requiere de todos los cuidados posibles, así como de la atención por parte de la familia.

Es un momento importante a nivel familiar y Shakira lo sabe, pero igual que sucede con las rencillas personales con Piqué, los rumores en torno a la cantante también hablan de otro problema que sí le impide verdaderamente marcharse a Miami, toda vez que con un avión medicalizado, Shakira podría llevar con ella a su progenitor, rumbo a Estados Unidos, país de nacimiento de William Mebarak.

Los problemas de Shakira con Hacienda

Lo que de verdad retendría a Shakira en España, concretamente en Barcelona, es un juicio con Hacienda. El abogado de la cantante, el prestigioso Pau Molins, está a cargo de un caso por el cual tendría que revisar, factura a factura, todo lo que rodea a la cantante, perseguida por un presunto fraude fiscal. La prueba, según el diario El Mundo, estaría en una mudanza y en las visitas a la peluquería de la artista nacida en Barranquilla, quien deberá esperar a que se solucionen sus problemas con el fisco para poder emprender una nueva vida alejada de Gerard Piqué, al que mientras tanto, ha dedicado otra canción en forma de éxito mundial.