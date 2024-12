Última hora del estado de salud de Bruce Willis: Demi Moore lo cuenta todo

La noticia de hoy ha hecho temblar al universo de Hollywood. La vida de Bruce Willis, un icono del cine conocido por su papel inolvidable en ‘Jungla de Cristal’, ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. El legendario actor de los 80 y 90 enfrenta una batalla con la demencia frontotemporal, un trastorno degenerativo que afecta sus capacidades cognitivas y del lenguaje.

En medio de esta desafiante situación, su ex mujer Demi Moore ha brindado detalles sobre el estado actual del actor, destacando el impacto que la enfermedad ha tenido tanto en él como en su familia. Hay que destacar el importante papel que está jugando Moore en esta historia. Llevan años separados, pero la artista se ha encargado de cuidarle y de mantener a la prensa informada.

En marzo de 2022, el mundo del entretenimiento recibió la noticia de que Bruce Willis se retiraba de la actuación debido a un diagnóstico inicial de afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse. Meses después, su familia confirmó que la causa subyacente era la demencia frontotemporal. Esta enfermedad neurodegenerativa, aunque menos conocida que el Alzheimer, puede ser igual de devastadora. Entre sus síntomas principales se encuentran cambios de comportamiento, dificultad para comprender o expresar ideas y problemas con la escritura y lectura.

El diagnóstico marcó el fin de una carrera cinematográfica llena de éxitos, dejando tras de sí una lista de clásicos que incluyen ‘Pulp Fiction’, ‘El sexto sentido’, ‘El quinto elemento’ y El protegido’. Aunque ya no está presente en la gran pantalla, el legado de Willis sigue vivo. Tanto es así que hay millones de personas que están pendientes de la evolución del actor, de ahí que las palabras de Demi Moore sean tan importantes.

Demi Moore ha roto su silencio

Demi Moore estuvo casada con Bruce Willis durante trece años y tienen tres hijas en común. La dama de la interpretación ha demostrado ser un pilar fundamental en este proceso. A pesar de haberse divorciado en el año 2000, la relación entre ambos se mantuvo cercana y no ha dudado en estar presente para apoyar tanto al actor como a su familia actual.

Durante su última entrevista ha dado nueva información sobre el estado de salud de Willis. «Creo que, dadas las circunstancias, Bruce se encuentra en una situación estable», comenta al respecto. También ha reflexionado sobre cómo han aprendido a adaptarse a esta nueva realidad: «Les digo a mis hijos que debemos conocerlo donde está. No aferrarnos a quién fue o a lo que queríamos que fuera, sino a quién es en este momento». Sus palabras resaltan la importancia de aceptar y valorar el presente, especialmente cuando se enfrenta una enfermedad tan compleja.

Desde que se hizo público el diagnóstico, la familia de Bruce Willis ha trabajado incansablemente para mantenerse unida. Emma Heming, la mujer actual del actor, también ha sido una figura clave en esta etapa. Junto a Demi Moore, ambas han priorizado el bienestar de Bruce y de sus hijas.

«Cuando estoy en Los Ángeles, voy todas las semanas a verlo», ha comentado para aclarar dudas. «Realmente atesoro el tiempo que compartimos como familia». Las visitas semanales se han convertido en un ritual donde predominan la cercanía y el apoyo mutuo, un reflejo de cómo esta situación ha fortalecido los lazos familiares.

La nueva vida de Bruce Willis

Uno de los aspectos más llamativos de las declaraciones de Moore es cómo la experiencia de cuidar a alguien con demencia puede revelar momentos de belleza y conexión profunda. «De ahí surge tanta belleza, alegría, cariño y dulzura», ha confesado cuando le han preguntado por cómo se siente mientras está al lado de Bruce.

A pesar de las limitaciones que la enfermedad impone, el entorno ha buscado crear un espacio donde pueda sentirse seguro. Esta filosofía no solo ayuda al actor, también proporciona un ejemplo inspirador para otras familias que enfrentan situaciones similares. La hija del artista aseguró que su padre se siente muy bien dentro de su despacho, pues ahí tiene muchos recuerdos y le resulta más fácil conectar con su pasado.

Aunque los días de rodajes y alfombras rojas han quedado atrás, Bruce Willis sigue siendo una figura importante para quienes lo rodean. Las últimas fotografías del actor, tomadas en septiembre de 2024, muestran a un hombre que, a pesar de los desafíos, conserva la esencia de su carácter.

Mientras tanto, Demi Moore continúa brillando en su carrera, recientemente destacada por su participación en la película ‘La sustancia’, una obra provocadora y visceral dirigida por Coralie Fargeat. Este proyecto ha sido todo un éxito, pero ahora todo el mundo está hablando de lo bien que se está portando con su ex. Ha demostrado una vez más que el brillo de Hollywood no va a ningún sitio si no nace de un buen corazón.