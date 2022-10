Leire Martínez y Amaia Montero han sido las cantantes el mismo grupo en momentos distintos, ‘La oreja de Van Gogh’. Este hecho marca la relación entre ambas que se ha visto recientemente empañada por una canción. Las comparaciones siempre están presentes y aunque ambas son grandes cantantes siempre hay ese punto que las distingue. Este es el nuevo dardo que le ha lanzado Leire Martínez a Amaia Montero después de una aclaración de esta. Es la nueva polémica que envuelve a las dos cantantes del mismo grupo y de las mismas canciones.

Este es el tremendo dardo de Leire Martínez a Amaia Montero

La polémica entre las dos cantantes empezó en 2020 cuando un usuario subió a las redes sociales una foto de Leire Martínez firmando álbumes anteriores a su participación en la banda. Se veía perfectamente a Amaia Montero en la portada, pero no dudó en poner su firma al estar ella en este momento al frente de la banda.

La respuesta fue casi inmediata por parte de Montero con unas palabras que aún resuenan en las redes sociales: “jamás firmaría un disco que no me correspondiera… por pura honestidad y respeto.” Desde entonces se llevan mal y no han dudado en mostrar sus más y sus menos en las redes sociales.

Leire cerró la polémica con un mensaje de conciliación: “El disco cuando se vende es propiedad del que lo compra y esa persona decide quién quiere que se lo firme. Yo hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante”

14 años lleva Leire Martínez con el grupo y por fin parece que se siente como en casa. No ha sido un camino fácil, nunca lo es cuando se ocupa el lugar de una persona que decide marcharse y cuyos inicios fueron los que marcaron a una de las bandas más populares de nuestro país.

Las palabras de Martínez no dejan lugar a dudas: “Los inicios fueron complicados porque pasar del anonimato a que la gente te conozca y opine de ti pues no agrada. Fue inevitable que mi círculo cercano leyera todo lo que se decía y les pedí que no miraran nada. Yo no es que no quisiera saber, quería protegerme”,

Después de duras críticas y de momentos de todo tipo la situación en el grupo se ha estabilizado y lo ha hecho de la mano de una actitud fuerte. Leire siempre ha pedido respeto y ha intentado llevarse lo mejor posible con una Amaia Montero que hizo historia en el mundo de la música. Son dos cantantes de gran nivel que más que rivales son compañeras en una difícil profesión.